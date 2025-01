350 eCitaro für die Hochbahn bis 2029

Großauftrag: Hamburg kauft E-Busse bei Mercedes

In Hamburg setzt der ÖPNV bereits seit einigen Jahren ausschließlich auf elektrisch angetriebene Busse. Nun hat der Betreiber 350 weitere solche Fahrzeuge bestellt – alle bei Mercedes.

Hochbahn AG eCitaro an der Binnenalster: Die Hamburger Hochbahn hat weitere 350 E-Linienbusse bei Mercedes bestellt

ANZEIGE

Katerstimmung bei MAN & Co., Sektlaune bei Daimler Trucks: Die Hamburger Hochbahn AG hat einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 350 modernen Elektrobussen vom Typ Mercedes-Benz eCitaro (Solobus) und eCitaro G (Gelenkbus) geschlossen.Es handelt sich dabei Fahrzeuge mit NMC3-Batterien, die mit Akkukapazitäten von 332 bzw. 588 kWh Reichweiten von knapp 300 Kilometern bzw. gut 250 Kilometern erreichen. Der Vertrag umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren und festgelegte Konditionen.Bei der Entscheidung für Daimler Buses spielten nicht nur die Anschaffungs- und die zu erwartenden Betriebskosten sowie technische Bewertungskriterien eine Rolle, sondern mit zehn Prozent erstmals auch Nachhaltigkeitskriterien bezogen auf die Produktion.Von den aktuell knapp 1.100 Hochbahn-Bussen sind mehr als ein Viertel (279) bereits elektrisch. Diese starten von den Busbetriebshöfen Alsterdorf, Harburg, Hummelsbüttel und Langenfelde, die Standorte Billbrook und Wandsbek werden in den kommenden Jahren ebenfalls elektrifiziert. In Meiendorf entsteht derzeit der erste komplett emissionsfreie Busbetriebshof der Hochbahn.Die neuen Elektrobusse werden nicht nur die Luftqualität in Hamburg verbessern, sie werden auch die Lärmemissionen reduzieren, da sie bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h deutlich leiser als Dieselbusse sind. Erst bei höherer Geschwindigkeit kommt es aufgrund der dominierenden Rollgeräusche zu einer Annäherung.Vor allem aber wird der CO2-Ausstoß erheblich reduziert. Seit 2020 bestellt die Hochbahn ausschließlich emissionsfreie E-Busse. In den vergangenen Jahren hat die E-Busflotte knapp 30 Millionen Kilometer emissionsfrei zurückgelegt und dabei nach Betreiberangaben einen CO2-Ausstoß von 37.000 Tonnen vermieden. Damit trage man "wesentlich" zu den Klimazielen Hamburgs bei, heißt es. Zum Betrieb der Elektrobusse wird ausschließlich Ökostrom verwendet.Die Hamburger Hochbahn AG ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet worden. Sie erhielt diesen Preis für ihre Rolle als Vorreiterin einer nachhaltigen Mobilität in Deutschland, bei dem die Umstellung des Busverkehrs im ÖPNV auf elektrifizierte Fahrzeuge eine tragende Rolle spielt. Bis Anfang der 2030er-Jahre soll die gesamte Hamburger Busflotte auf emissionsfreie Antriebe umgestellt sein.Zusammen mit den jetzt bestellten Fahrzeugen würde die E-Quote im Jahr 2030 jedoch erst bei knapp 60 Prozent liegen. Ob noch mehr beschafft werden kann, hängt ganz wesentlich von der Verlängerung einer Fördermaßnahme des Bundes ab, die im Sommer 2025 ausläuft. "Ohne eine Nachfolgeregelung wird es zunehmend schwieriger, den Kurs auf Emissionsfreiheit beizubehalten", sagt Hochbahn-Technikvorstand Jens-Günter Lang. E-Busse seien "erheblich" teurer als die Diesel-Varianten.