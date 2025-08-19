Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 19. August 2025
Alle 19 Minuten verunglückt ein Kind

Mehr getötete Kinder im Straßenverkehr

Alle 19 Minuten ist im letzten Jahr ein Kind im Straßenverkehr verunglückt. Damit ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert geblieben, bei den getöteten Kindern stieg sie sogar an.
27.260 Kinder unter 15 Jahren verunglückten im Jahr 2024 bei Verkehrsunfällen. Damit kamen in etwa so viele Kinder zu Schaden wie im Jahr 2023 (27.240). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden weiter mitteilt, stiegt die Zahl der getöteten Kinder 2024 gegenüber 2023 von 44 auf 53. Nach einem deutlichen Rückgang während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 war die Zahl der bei Verkehrsunfällen verunglückten Kinder 2022 und 2023 wieder gestiegen.

Die 6- bis 14-Jährigen verunglücken montags bis freitags besonders häufig in der Zeit von 7 bis 8 Uhr – also auf dem Schulweg. In dieser Zeit wurden im vergangenen Jahr 13 Prozent der verunglückten 21.870 Kinder im entsprechenden Alter verletzt oder getötet. In den folgenden Stunden bis 13 Uhr sind die Unfallzahlen niedriger. In den Zeiten von 15 bis 16 sowie zwischen 16 und 17 Uhr (Mo-Fr) erreichen sie mit einem Anteil von je neun Prozent den nächsthöchsten Wert.

Die meisten Kinder (bezogen auf alle Altergruppen), die 2024 im Straßenverkehr verunglückten, waren im Auto unterwegs (35 %). 33 % saßen auf einem Fahrrad und 21 % gingen zu Fuß, als der Unfall passierte. Betrachtet man verschiedene Altersgruppen, ergibt sich naturgemäß ein differenzierteres Bild: Unter 6-Jährige sind besonders häufig im Auto mit betreuenden Erwachsenen unterwegs, demzufolge verunglücken sie hier am häufigsten (58 % im Jahr 2024).

Schulkinder bewegen sich mit zunehmendem Alter selbstständig im Straßenverkehr – entsprechend steigt der Anteil der Radfahrenden und Fußgänger unter den Verunglückten. 6- bis 14-Jährige verunglückten am häufigsten auf ihrem Fahrrad (38 %) oder in einem Auto (29 %). Zu Fuß zu gehen, ist rein statistisch mit 20 Prozent Anteil die sicherste Fortbewegungsvariante. Aber alles andere als eine sichere.
date    —  # 13883
text  Hanno S. Ritter
