Premiumtochter wird organisatorisch Teil von Hyundai

Genesis Deutschland verliert seine Unabhängigkeit

Genesis Deutschland verliert seine Eigenständigkeit, indem es unter die Fittiche der Muttergesellschaft schlüpft. Das soll Geld sparen und mehr Geld einbringen. Der bisherige Chef ist schon seit einem halben Jahr konzernintern aufgestiegen.

Hyundai Christina Herzog ikst neue Genesis-Chefin innerhalb der deutschen Hyundai-Gesellschaft

Genesis Motor Deutschland wird organisatorisch mit der Hyundai Motor Deutschland GmbH zusammengeschlossen. Das gab das Unternehmen am vergangenen Freitag in Frankfurt/Main bekannt.Ulrich Mechau, President & CEO Hyundai Motor Deutschland, wird neben Hyundai auch die Verantwortung für Genesis in Deutschland übernehmen, heißt es, "im Einklang mit der vom Genesis Head Quarter festgelegten strategischen Ausrichtung". Christina Herzog wurde gleichzeitig mit sofortiger Wirkung zur Genesis Brand Direktorin in Deutschland berufen. Ihr Fokus soll auf der Entwicklung und der Steuerung der Marke Genesis liegen und die Bereiche Marketing, Vertrieb, Netzwerkentwicklung und Aftersales in Zusammenarbeit mit den bestehenden Funktionen in der gesamten Hyundai-Organisation umfassen.Mit der neuen Struktur habe man die Weichen für eine beschleunigte Entwicklung der Marke Genesis in Deutschland gestellt, lässt sich Mechau zitieren. "Ziel ist es, Genesis weiterhin als eigenständige Premium-Marke zu präsentieren und die etablierten Stärken der Hyundai Motor Group in Deutschland zu nutzen, um Synergien besser zu nutzen. Hierbei streben wir auch eine engere Zusammenarbeit mit bestehenden Hyundai-Handelspartnern hinsichtlich der Marke Genesis an."Der Geschäftsführer der bisherigen Genesis Motor Europe GmbH, Xavier Martinet, ist bereits seit Jahresbeginn neuer Chef der Hyundai Motor Europe GmbH.