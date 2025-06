Renault-Chef verlässt die Autobranche

Luca de Meo tritt zurück

Nach dem überraschenden Abgang von Seat-Chef Wayne Griffiths folgt der nächste nicht erwartete Rücktritt: Renault-Chef Luca de Meo verlässt den Autobauer. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Renault Luca de Meo, Vorstandschef von Renault, hat überraschend seinen Rücktritt erklärt

Nach knapp fünf Jahren an der Spitze der Renault-Gruppe hat Luca de Meo seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das teilte der Konzern am Sonntag Abend in Paris mit. De Meo wolle sich neuen Herausforderungen außerhalb der Automobilbranche widmen, heißt es. Einer bisher unbestätigten Meldung der französischen Zeitung "Le Figaro" zufolge wird er an die Spitze des Luxusgüterkonzerns Kering wechseln, zu dem Marken wie Gucci und Yves Saint Laurent gehören.Der von seinem Vorsitzenden Jean-Dominique Senard einberufene Renault-Verwaltungsrat dankte Luca de Meo für die erfolgreiche Wende und Transformation der Renault-Gruppe. Das Ausscheiden soll Mitte Juli wirksam werden, de Meo bis dahin sein Amt weiterführen. Man habe den Prozess zur Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden "auf Grundlage der bereits festgelegten Nachfolgeregelung" eingeleitet, heißt es in der Mitteilung.Luca de Meo, der vor wenigen Tagen 58 Jahre alt wurde, war noch kürzlich als neuer Chef des Stellantis-Konzerns gehandelt worden, ebenso wie Wayne Griffiths, der auch Nachfolger von de Meo hätte werden können. Beides hat sich nicht bewahrheitet.Der fünf Sprachen beherrschende italienische Manager de Meo hatte seine Karriere bei Renault begonnen, wechselte später aber zu Toyota und dann zur damaligen Fiat-Gruppe. Anschließend stand er ab 2009 in Diensten von VW und Audi, bevor er Ende 2015 Chef von Seat wurde – als Vorgänger von Griffiths.