Maximilian von Löbbecke kommt von Class

Renault Trucks mit neuem Deutschland-Chef

Renault Trucks hat seinen Geschäftsführer für die deutsche Landesgesellschaft mit Sitz in Ismaaning bei München ausgetauscht.

Renault Trucks Maximilian von Löbbecke ist neuer Chef von Renault Trucks Deutschland

Maximilian von Löbbecke hat zum 1. April 2025 die Geschäftsführung von Renault Trucks in Deutschland übernommen. Wie das Unternehmen erst jetzt mitteilt, folgt er damit auf Frederic Ruesche, der die Position nach fünfeinhalb Jahren abgibt und künftig eine neue Aufgabe innerhalb der Volvo Group übernimmt. Renault Trucks ist eine Tochter von Volvo Group Trucks.Von Löbbecke war seit 2013 als Geschäftsführer für die 365FarmNet Group, eine Tochtergesellschaft des Landmaschinenkonzerns Claas, tätig. Zuvor arbeitete er für ein Technologieunternehmen im Silicon Valley und war in verschiedenen leitenden Funktionen im Fiat-Konzern tätig – insbesondere im Vertrieb und in der Marktentwicklung für Iveco sowie für CNH Baumaschinen.