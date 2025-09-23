Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 23. September 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre AutokisteZur Startseite
Rätsel Impressum
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Baustellen, Späturlauber und Oktoberfest sorgen für volle Straßen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 26.-28.09.2025

Auch am letzten September-Wochenende müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf Staus und stockenden Verkehr einstellen. Die aktuelle ADAC-Prognose.
ANZEIGE
Trotz des Endes der Sommerferien bleibt das Verkehrsaufkommen hoch. Späturlauber zieht es in Richtung Süden, und viele Ausflügler nutzen das Wochenende für Touren in die Alpen, Mittelgebirge oder an die Küste. Zusätzlich belasten zahlreiche Baustellen die Autobahnen.

Am stärksten betroffen sind die Autobahnen im Süden Deutschlands. Rund um München sorgt der Besucherverkehr zum Oktoberfest für zusätzliche Staus. Im Norden müssen sich Autofahrer auf eine der größten Engstellen des Wochenendes einstellen: Der Hamburger Elbtunnel (A7) ist von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, in beide Richtungen voll gesperrt. Darüber hinaus kommt es auf weiteren Strecken zu Behinderungen – Vollsperrungen gibt es unter anderem auf der A3, A7, A27, A44 und A63.

Das sind die besonders belasteten Abschnitte (beide Fahrtrichtungen):
  • Fernstraßen von und zu Nord- und Ostsee
  • A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund
  • A2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg
  • A3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg
  • A5 Basel – Karlsruhe – Heidelberg
  • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
  • A7 Flensburg – Hamburg sowie Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg
  • A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
  • A9 München – Nürnberg
  • A61 Mönchengladbach – Koblenz
  • A81 Heilbronn – Stuttgart
  • A93 Inntaldreieck – Kufstein
  • A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A99 Umfahrung München
Auch im benachbarten Ausland müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Bei gutem Wetter füllen sich die Zufahrten zu den beliebten Wanderregionen in den Alpen. Zahlreiche Baustellen verschärfen die Situation. Besonders staugefährdet sind wie üblich die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route. Auf der Brennerautobahn sorgt der Umbau der Luegbrücke für Verzögerungen. In Tirol gelten an Wochenenden Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr. Auf der Reschenpass-Straße behindert ein wechselseitiger Einbahnverkehr den Verkehr, am Pfändertunnel (A14) kommt es immer wieder zu Einschränkungen.

In Tschechien ist die D8 (Dresden – Prag) durch Tunnelsanierungen belastet. Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt.

An den Deutschen Grenzen muss zudem weiterhin mit Kontrollen gerechnet werden. Insbesondere an den Übergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim) sind Wartezeiten einzuplanen. Auch bei der Ausreise nach Dänemark, in die Niederlande, nach Frankreich oder Polen kann es zu Verzögerungen kommen. Das Gleiche gilt für Rückreisen aus Slowenien, Kroatien, Griechenland und der Türkei.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13907
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos



Die neuesten Meldungen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 26.-28.09.2025 Hyundai: Neues vom Santa Fe Kia K4: Proceed den Verbrenner MAN kürt den Kilometer-Champion Panorama: Ein Pony im Kofferraum Sommerstaubilanz 2025: Weniger Staus, aber nervigere
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE