TGX fährt 3,26 Mio. Kilometer in 17 Jahren

MAN kürt den Kilometer-Champion

Lkws erreichen aus den verschiedensten Gründen deutlich längere Laufleistungen als Pkw. Manchmal sind sie sogar richtig hoch, wie ein MAN-Wettbewerb jetzt zeigt: Der Gewinner-Truck ist quasi schon zum Mond gefahren. Und auch wieder zurück – mehr als vier Mal.

MAN Nicht gerade ein Gewinner-Bild: MAN-Lkw mit 3,26 Mio. Kilometern in 17 Jahren

Der MAN-Truck mit der höchsten Laufleistung Europas ist gefunden. Im Rahmen des Wettbewerbs "MAN Truck Max Mileage Master 2025" suchte der Münchner Hersteller europaweit den Löwen-Lkw mit den meisten gefahrenen Kilometern – und wurde fündig: Der Sieger ist ein MAN TGX 18.360 aus dem Jahr 2008. Sein Tacho zeigte zum Zeitpunkt der Einsendung exakt 3.266.208 Kilometer an. Das Fahrzeug befindet sich im Erstbesitz der Osthavelland Transport GmbH von Helmut Heckmann.Der Gewinnertruck ist bis heute im klassischen Fernverkehr im Einsatz – im Zweimannbetrieb, bei dem sich zwei Fahrer abwechseln. Diese intensive Nutzung machte die enorme Laufleistung möglich. In welchem Umfang Reparaturen notwendig waren, geht aus der Mitteilung des Herstellers nicht hervor.Der auf Social Media und Online ausgelobte Wettbewerb richtete sich an alle MAN-Kunden in Europa mit Fahrzeugen ab Baujahr 2007. Insgesamt gingen über 70 Einreichungen ein, die zusammen auf 75 Millionen Kilometer kamen. Platz 2 erreichte ein TGS 18.440 von 2008 der Spedition Hahn & Reher GmbH & Co KG mit 2.979.175 Kilometern auf der Uhr.Dazu, dem Gewinner einen neuen Lkw zu überlassen, konnte sich das MAN-Controlling nicht durchringen. Heckmann bekommt lediglich eine "persönliche Überlandtour" im neuen eTGX, ein Fahrsicherheitstraining, eine Werksführung sowie ein "hochwertiges" Merchandising-Paket.