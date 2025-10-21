Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 21. Oktober 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre AutokisteZur Startseite
Rätsel Impressum
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Lebhafter Herbstreiseverkehr ohne große Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.10.2025

Auch am kommenden Wochenende bleibt der Herbstreiseverkehr lebhaft. Zwar sind größere Störungen nicht zu erwarten, Autofahrer müssen sich dennoch auf zeitweise längere Fahrzeiten einstellen.
ANZEIGE
In Baden-Württemberg und Österreich beginnen jetzt die Ferien. In Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein dauern sie noch eine Woche an. Auf den Heimreiserouten dürfte der Verkehr deutlich zunehmen, da in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, dem Saarland sowie in den mittleren und nördlichen Landesteilen der Niederlande die Ferien enden.

Vor allem die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge sowie die Küsten von Nord- und Ostsee werden von den Reisenden angefahren. Bei sonnigem Wetter sind auch die Naherholungsgebiete rund um die Ballungsräume stark frequentiert. Für stockenden Verkehr sorgen zusätzlich die rund 1.300 Autobahnbaustellen.

Besonders belastete Abschnitte sind laut ADAC (beide Fahrtrichtungen):
  • A1 Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck
  • A1/A3/A4 Kölner Ring
  • A2 Magdeburg – Braunschweig – Hannover – Dortmund
  • A3 Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz
  • A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz
  • A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel
  • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
  • A7 Hamburg – Flensburg / Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Nürnberg – München
  • A10 Berliner Ring
  • A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin
  • A31 Emden – Leer und Gronau – Oberhausen
  • A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach
  • A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen
  • A72 Hof – Chemnitz
  • A93 Inntaldreieck – Kufstein
  • A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
  • A99 Umfahrung München
Auch im benachbarten Ausland muss zeitweise mit stockendem Verkehr gerechnet werden, wobei inzwischen auch dort der Rückreiseverkehr überwiegt. Zu den Problemrouten zählen die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route. An mehreren deutschen Grenzen müssen sich Autofahrer zumindest stichprobenartig auf Grenzkontrollen einstellen, vor allem bei der Einreise aus Österreich. Auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz wird verstärkt kontrolliert. Auch auf polnischer Seite werden Kontrollen durchgeführt, allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Staus sind daher vor allem an den Übergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst möglich.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13924
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos



Die neuesten Meldungen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.10.2025 VWN baut Fertigung in Polen aus Cupra feiert die erste Million Mercedes bringt Öl für Old- und Youngtimer Opel Grandland Electric kommt mit großer Batterie Škoda Fabia 130: Sondermodell mit Sonderleistung
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE