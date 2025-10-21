Lebhafter Herbstreiseverkehr ohne große Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.10.2025

Auch am kommenden Wochenende bleibt der Herbstreiseverkehr lebhaft. Zwar sind größere Störungen nicht zu erwarten, Autofahrer müssen sich dennoch auf zeitweise längere Fahrzeiten einstellen.

A1 Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Magdeburg – Braunschweig – Hannover – Dortmund

A3 Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz

A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg / Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin

A31 Emden – Leer und Gronau – Oberhausen

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen

A72 Hof – Chemnitz

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

In Baden-Württemberg und Österreich beginnen jetzt die Ferien. In Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein dauern sie noch eine Woche an. Auf den Heimreiserouten dürfte der Verkehr deutlich zunehmen, da in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, dem Saarland sowie in den mittleren und nördlichen Landesteilen der Niederlande die Ferien enden.Vor allem die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge sowie die Küsten von Nord- und Ostsee werden von den Reisenden angefahren. Bei sonnigem Wetter sind auch die Naherholungsgebiete rund um die Ballungsräume stark frequentiert. Für stockenden Verkehr sorgen zusätzlich die rund 1.300 Autobahnbaustellen.Besonders belastete Abschnitte sind laut ADAC (beide Fahrtrichtungen):Auch im benachbarten Ausland muss zeitweise mit stockendem Verkehr gerechnet werden, wobei inzwischen auch dort der Rückreiseverkehr überwiegt. Zu den Problemrouten zählen die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route. An mehreren deutschen Grenzen müssen sich Autofahrer zumindest stichprobenartig auf Grenzkontrollen einstellen, vor allem bei der Einreise aus Österreich. Auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz wird verstärkt kontrolliert. Auch auf polnischer Seite werden Kontrollen durchgeführt, allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Staus sind daher vor allem an den Übergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst möglich.