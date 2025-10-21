Lebhafter Herbstreiseverkehr ohne große Behinderungen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.10.2025
Auch am kommenden Wochenende bleibt der Herbstreiseverkehr lebhaft. Zwar sind größere Störungen nicht zu erwarten,
Autofahrer müssen sich dennoch auf zeitweise längere Fahrzeiten einstellen.
In Baden-Württemberg und Österreich beginnen jetzt die Ferien. In Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein
dauern sie noch eine Woche an. Auf den Heimreiserouten dürfte der Verkehr deutlich zunehmen, da in Bremen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, dem Saarland sowie in den mittleren und
nördlichen Landesteilen der Niederlande die Ferien enden.
Vor allem die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge sowie die Küsten von Nord- und Ostsee werden von den Reisenden
angefahren. Bei sonnigem Wetter sind auch die Naherholungsgebiete rund um die Ballungsräume stark frequentiert. Für
stockenden Verkehr sorgen zusätzlich die rund 1.300 Autobahnbaustellen.
Besonders belastete Abschnitte sind laut ADAC (beide Fahrtrichtungen):
-
A1 Dortmund – Bremen – Hamburg – Lübeck
-
A1/A3/A4 Kölner Ring
-
A2 Magdeburg – Braunschweig – Hannover – Dortmund
-
A3 Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz
-
A4 Erfurt – Chemnitz – Görlitz
-
A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel
-
A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
-
A7 Hamburg – Flensburg / Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen/Reutte
-
A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
-
A9 Nürnberg – München
-
A10 Berliner Ring
-
A24 Hamburg – Schwerin und Pritzwalk – Berlin
-
A31 Emden – Leer und Gronau – Oberhausen
-
A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach
-
A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen
-
A72 Hof – Chemnitz
-
A93 Inntaldreieck – Kufstein
-
A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
-
A99 Umfahrung München
Auch im benachbarten Ausland muss zeitweise mit stockendem Verkehr gerechnet werden, wobei inzwischen auch dort der Rückreiseverkehr überwiegt. Zu den Problemrouten
zählen die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route. An mehreren deutschen Grenzen müssen sich Autofahrer zumindest stichprobenartig auf
Grenzkontrollen einstellen, vor allem bei der Einreise aus Österreich. Auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Frankreich und der Schweiz wird verstärkt kontrolliert.
Auch auf polnischer Seite werden Kontrollen durchgeführt, allerdings mit unterschiedlicher Intensität. Staus sind daher vor allem an den Übergängen A4 Ludwigsdorf
(Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst möglich.