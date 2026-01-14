Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 14.01.2026

»Blackyard Edition« für 1.500 Euro Aufpreis

Mini bringt Sonderedition für diverse Modelle

Mini bietet ab sofort unter der Bezeichnung "Blackyard Edition" ein Sondermodell für mehrere Baureihen an, das diverse optische und technische Extras mit einem Sonderpreis bündelt.

BMW Mini bietet Clubman, Aceman und Cooper jetzt als Sondermodell-Edition an

Mini lockt Kaufinteressenten mit der Blackyard Edition. Entsprechend geben sich die Modelle an der Außenfarbe "Midnight Black" in Kombination mit schwarzen Spiegelkappen zu erkennen, alternativ und aufpreisfrei liefert Mini aber auch "Nanuq White". Beide Varianten verfügen über ein in Wagenfarbe lackiertes Dach. Dazu kommen spezielle Leichtmetallräder.Im Interieur fällt das Auge auf einen schwarzen Dachhimmel, auch Armaturenbrett, Türverkleidungen und Sitze sind schwarz ausgeführt. Ausstattungsseitig spendiert Mini den Editionsmodellen das Navigationssystem, den "Intelligent Personal Assistant", den Fahr- und Park-Assistenten, die Remote Services und das Head-Up Display, außerdem eine Sonnenschutzverglasung.Blackyard Edition ist für viele Minis verfügbar, namentlich für die vollelektrischen Cooper und Aceman, für den Countryman (Elektro, Benziner, Diesel) und den Verbrenner-Cooper als 3- oder 5-Türer. Das Paket kostet jeweils vergleichsweise schlanke 1.500 Euro.Zur Höhe des Preisvorteils macht Mini keine Angaben. Jedenfalls beim testweise konfigurierten E-Dreitürer lässt sich auch keiner berechnen, da die Sondermodell-Zugaben überwiegend im Basismodell nicht bestellbar sind. Extras gibt es kaum.