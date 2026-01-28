Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 28.01.2026

Erstmals 500 Kilometer Norm-Reichweite

Mini Countryman: Mehr Reichweite fürs E-SUV

Update für den Mini Countryman: Beide Elektro-Varianten erhalten technischen Feinschliff für eine gesteigerte Reichweite. Erstmals erreicht die Marke die 500 Kilometer – theoretisch, versteht sich.

BMW Mehr Reichweite: Der Mini Countryman E schafft jetzt bestenfalls 500 Kilometer Reichweite

Mini überarbeitet die Technik des Countryman E und des Countryman SE ALL4. Herzstück ist ein neuer Siliziumkarbid-Inverter, der laut Hersteller eine hocheffiziente Energieumwandlung garantiert und Leistungsverluste minimiert. Zusätzlich verringern reibungsreduzierte Radlager an der Vorderachse den Rollwiderstand. Außerdem montiert Mini eine minimal größere Batterie mit nun 65,2 statt 64,6 kWh Kapazität.Im Ergebnis reduziert sich der Verbrauch um etwa 1 kWh/100km und verbessert sich die Reichweite um jeweils knapp neun Prozent auf bis zu 501 Kilometer bzw. bis zu 467 Kilometer beim Allradmodell. Dies sind natürlich die Norm-Werte, die in der Praxis nur unter idealen Bedingungen erreichbar sind. In etwa einer halben Stunde lädt der Akku von 10 auf 80 Prozent. Die Leistung von 204 bzw. 313 PS bleibt unverändert.Der Countryman kostet ab 38.120 Euro, das Allrad-Topmodell steht mit 47.500 Euro in der Liste. Anders als der Cooper werden die SUVs in Leipzig gebaut.