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Daniel Schnell folgt auf Kazuyuki Yamashita
Suzuki Deutschland: So einen Chef gab es noch nie
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Schnell (50) wechselte im Februar 2020 nach Stationen bei der damaligen Fiat Chrysler GmbH und bei Hyundai Deutschland zu Suzuki. Er war dort zunächst als General Manager Sales Automobile tätig und wurde bereits 2021 stellvertretender Geschäftsführer. Er zeigte sich laut Mitteilung optimistisch, neue Zielgruppen erschließen zu können, um Schritt für Schritt die Marktanteile in allen drei Produktbereichen Automobile, Motorrad und Marine auszubauen.
Suzuki Deutschland hatte noch nie einen Chef, der auch aus Deutschland kam. Schnell ist der erste deutsche Geschäftsführer des Unternehmens seit 50 Jahren.