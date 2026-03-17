leute Lesezeit ~ 1 Minute 17.03.2026 Daniel Schnell folgt auf Kazuyuki Yamashita Suzuki Deutschland: So einen Chef gab es noch nie Suzuki Deutschland hat einen neuen Chef verpflichtet. Anders als alle seine Vorgänger in 50 Jahren Unternehmensgeschichte kommt er auch aus dem Land, das er künftig vertritt. Suzuki Mit Daniel Schnell bekommt Suzuki in

Deutschland erstmals einen deutschen Chef

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Daniel Schnell übernimmt zum 1. April 2026 die Position des Managing Director der Suzuki Deutschland GmbH in Bensheim. Der bisherige Deputy Managing Director folgt auf Kazuyuki Yamashita, der nach fünf Jahren an der Spitze künftig Suzuki in Großbritannien leiten wird.



Schnell (50) wechselte im Februar 2020 nach Stationen bei der damaligen Fiat Chrysler GmbH und bei Hyundai Deutschland zu Suzuki. Er war dort zunächst als General Manager Sales Automobile tätig und wurde bereits 2021 stellvertretender Geschäftsführer. Er zeigte sich laut Mitteilung optimistisch, neue Zielgruppen erschließen zu können, um Schritt für Schritt die Marktanteile in allen drei Produktbereichen Automobile, Motorrad und Marine auszubauen.



Suzuki Deutschland hatte noch nie einen Chef, der auch aus Deutschland kam. Schnell ist der erste deutsche Geschäftsführer des Unternehmens seit 50 Jahren.