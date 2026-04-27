nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 27.04.2026 Hochdach- und Kurzversion für den PV5 Cargo Kia erweitert das PV5-Angebot Kia ärgert die etablierte Konkurrenz im Transporter-Bereich mit zwei weiteren Varianten des PV5. Und auch mit der Ankündigung von zwei zusätzlichen größeren Baureihen. Kia Kia bietet den PV5 Cargo jetzt auch in einer höheren und in einer kürzeren Ausführung an

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Kia erweitert das Line-up des PV5 um zwei Cargo-Varianten, eine lange mit Hochdach (L2H2) und eine kürzere mit Normaldach (L1H1). Der 4,70 Meter lange und 2,21 Meter hohe L2H2 bietet einen rund 2,26 Meter langen, 1,82 Meter hohen und 1,57 Meter breiten Laderaum mit insgesamt rund 5,16 Kubikmetern Fassungsvermögen (nach VDA).



Die Fahrerkabine kann optional statt mit zwei Einzelsitzen optional auch mit einer dreisitzigen Bank bestellt werden kann, ebenfalls im Angebot sind eine Durchgangsmöglichkeit vom Fahrerbereich zum Laderaum sowie ein Airline-Schienensystem.



Der neue L1H1 bietet bei der bekannten Höhe von 1,90 Metern und einer auf 4,50 Meter verkürzten Länge gut vier Kubikmeter Ladevolumen. Der Radstand ist bei beiden Varianten identisch (drei Meter), ebenso das verfügbare Akku-Angebot (43,3 kWh, 51,5 kWh, 71,2 kWh) und die Fähigkeit, Wechselstrom mit bis zu 22 kW laden zu können. Die maximale Reichweite beträgt bei der Hochdachvariante bis zu 372 Kilometer und beim Standardmodell bis zu 392 Kilometer.



Kia meint es mit dem PV-Angebot ernst: Angekündigt sind bereits eine lange "Passenger"-Variante mit zusätzlichen Sitzplätzen, außerdem die größeren Baureihen PV7 und PV9, die 2027 und 2029 erscheinen sollen.