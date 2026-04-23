Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 23.04.2026

Golf und T-Roc mit zusätzlicher Antriebstechnik

VW: Im Herbst startet der Voll-Hybrid

Lange war der Vollhybrid im VW-Konzern verpönt, nun kommt er doch. Als Zwischending zwischen Mild- und Plug-in-Hybrid soll die Technik ab Herbst 2026 den Verbrauch drücken. Als Basis dient wieder einmal die Allzweckwaffe bei den Verbrennern.