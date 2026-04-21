Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten
Frühlingsgefühle bei der Fahrt
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.04.2026
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Engpässe und Verzögerungen müssen lediglich an den rund 800 Baustellen sowie auf den Autobahnen rund um die Ballungszentren während der Rush-Hour einkalkuliert werden. Zudem gibt es Abfahrtssperren bei Stau auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, der A93 Inntalautobahn und der B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In Österreich gibt es aktuell keine Abfahrtssperren, eventuell werden diese bei Bedarf wieder aktiviert.
Auf den Fernstrecken sind folgende Abschnitte staugefährdet:
- A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A3 Arnheim – Oberhausen – Köln; Würzburg – Nürnberg
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Dresden – Görlitz
- A5 Karlsruhe – Basel
- A6 Mannheim – Heilbronn
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover; Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Nürnberg – München
- A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
- A13 Berliner Ring – Dresden
- A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen
- A81 Heilbronn – Stuttgart
- A96 München – Lindau
In den Niederlanden beginnen einwöchige Mai-Ferien, und auch einige Regionen Frankreichs und der Schweiz starten in die Ferien. Insgesamt schätzt der ADAC den Reiseverkehr aber als gering ein. Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen Wartezeiten geben.