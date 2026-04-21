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Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten

Frühlingsgefühle bei der Fahrt

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.04.2026

Frühlingsgefühle werden Autofahrer am kommenden Wochenende auf der Fahrt begleiten. Meteorologisch sowieso, aber meist auch in Sachen Verkehrsbehinderungen.

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Wer am Wochenende auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, muss mit wenig Verzögerungen rechnen. Zwar wird es jedenfalls bei schönem Wetter Ausflugsverkehr in Richtung Alpen und andere Freizeitziele wie den Cannstatter Wasen in Stuttgart oder den Red Bull Ring in der Steiermark geben, große Staugefahr herrscht deshalb aber nicht.

Engpässe und Verzögerungen müssen lediglich an den rund 800 Baustellen sowie auf den Autobahnen rund um die Ballungszentren während der Rush-Hour einkalkuliert werden. Zudem gibt es Abfahrtssperren bei Stau auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, der A93 Inntalautobahn und der B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In Österreich gibt es aktuell keine Abfahrtssperren, eventuell werden diese bei Bedarf wieder aktiviert.

Auf den Fernstrecken sind folgende Abschnitte staugefährdet:
  • A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück
  • A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
  • A3 Arnheim – Oberhausen – Köln; Würzburg – Nürnberg
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Dresden – Görlitz
  • A5 Karlsruhe – Basel
  • A6 Mannheim – Heilbronn
  • A7 Flensburg – Hamburg – Hannover; Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Nürnberg – München
  • A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
  • A13 Berliner Ring – Dresden
  • A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen
  • A81 Heilbronn – Stuttgart
  • A96 München – Lindau
Durch Bauarbeiten bleibt die Situation auch im benachbarten Ausland angespannt: So sind in Österreich die Tauern, Brenner- und Inntalautobahn betroffen, in der Schweiz sind insbesondere die Gotthard- und die San-Bernardino-Route. Zusätzlich kann es auf den Verbindungen zwischen Bern, Zürich, Basel und Chur zu Engpässen kommen. In Italien sind vor allem die Brennerroute sowie die Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal sowie im Vinschgau stark frequentiert.

In den Niederlanden beginnen einwöchige Mai-Ferien, und auch einige Regionen Frankreichs und der Schweiz starten in die Ferien. Insgesamt schätzt der ADAC den Reiseverkehr aber als gering ein. Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen Wartezeiten geben.
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