Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 21.04.2026

Frühlingsgefühle bei der Fahrt

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.04.2026

Frühlingsgefühle werden Autofahrer am kommenden Wochenende auf der Fahrt begleiten. Meteorologisch sowieso, aber meist auch in Sachen Verkehrsbehinderungen.