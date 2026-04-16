Marken & Modelle Lesezeit ~ 4 Minuten 16.04.2026

Warum nicht gleich so?

VW ID.3 Neo: Großer Fortschritt, aber...

Fast sechs Jahre hat Volkswagen gebraucht, um den ID.3 so zu machen, wie er hätte von Beginn an sein können und müssen. Und auch wenn vieles nun mit deutlich mehr Leidenschaft umgesetzt ist, bleibt noch immer jede Menge Abstand zum einstigen Standard.