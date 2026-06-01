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Montag, 1. Juni 2026
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Andreas Krause folgt auf Ralph Kranz

Hyundai Deutschland mit neuem Vertriebschef

Nachdem der bisherige Vertriebschef Hyundai nach kurzer Zeit wieder verlassen hatte, hat der koreanische Autobauer die Position nun neu besetzt. Der neue Mann kommt vom gleichen Mitbewerber wie sein neuer Chef.

Hyundai Deutschland mit neuem Vertriebschef
Hyundai
Andreas Krause wird neuer Vertriebschef von Hyundai Deutschland
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Andreas Krause übernimmt zum 1. Juli 2026 die Position des Direktors Vertrieb bei Hyundai Motor Deutschland. Er folgt auf Ralph Kranz, der Hyundai nach nur gut einem Jahr Ende April Richtung Nissan verlassen hat.

Andreas Krause verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Vor seinem Wechsel war er 26 Jahre für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Senior Director Sales & Marketing im Vertrieb Europa der Marke Audi. Zuvor verantwortete er unter anderem das Großkundengeschäft sowie den Bereich Sales Management, Audi Sport & Produktmarketing im deutschen Markt. Darüber hinaus sammelte er internationale Erfahrung u.a. in Spanien, Südkorea und Japan.

Krause wird an Hyundais Deutschland-Chef Andreas Zürnstein berichten, der selbst erst zum Jahresbeginn ebenfalls von Audi gekommen war. Zürnstein bezeichnet die Vertriebsleitung als eine Schlüsselposition innerhalb des Unternehmens. Mit Blick auf die bevorstehende Produktoffensive mit fünf neuen Modellen bis Ende 2027 werde Krause wichtige Impulse für die weitere Stärkung der Marktposition setzen, so Zürnstein.
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