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Andreas Krause folgt auf Ralph Kranz
Hyundai Deutschland mit neuem Vertriebschef
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Andreas Krause verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie. Vor seinem Wechsel war er 26 Jahre für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Senior Director Sales & Marketing im Vertrieb Europa der Marke Audi. Zuvor verantwortete er unter anderem das Großkundengeschäft sowie den Bereich Sales Management, Audi Sport & Produktmarketing im deutschen Markt. Darüber hinaus sammelte er internationale Erfahrung u.a. in Spanien, Südkorea und Japan.
Krause wird an Hyundais Deutschland-Chef Andreas Zürnstein berichten, der selbst erst zum Jahresbeginn ebenfalls von Audi gekommen war. Zürnstein bezeichnet die Vertriebsleitung als eine Schlüsselposition innerhalb des Unternehmens. Mit Blick auf die bevorstehende Produktoffensive mit fünf neuen Modellen bis Ende 2027 werde Krause wichtige Impulse für die weitere Stärkung der Marktposition setzen, so Zürnstein.