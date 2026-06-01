leute Lesezeit ~ 1 Minute 01.06.2026

Andreas Krause folgt auf Ralph Kranz

Hyundai Deutschland mit neuem Vertriebschef

Nachdem der bisherige Vertriebschef Hyundai nach kurzer Zeit wieder verlassen hatte, hat der koreanische Autobauer die Position nun neu besetzt. Der neue Mann kommt vom gleichen Mitbewerber wie sein neuer Chef.