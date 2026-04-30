autokiste
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 30. April 2026
Autokiste-Logo
Zur Startseite
leute Lesezeit ~ 1 Minute

Ralph Kranz kommt von Hyundai

Nissan mit neuem Vertriebschef

Nissan Deutschland hat einen neuen Vertriebschef berufen. Er kommt von einem Konkurrenten – und kennt noch viele andere Autobauer.

Nissan mit neuem Vertriebschef
Nissan
Ralph Kranz wechselt von Hyundai zu Nissan
ANZEIGE
Zum 1. Juni 2026 übernimmt Ralph Kranz die Position des Vertriebs- und Händlernetzdirektors bei der Nissan Deutschland GmbH in Wesseling. Diese Funktion hatte zuletzt Geschäftsführer Pascal Michaeli inne, der diese Bereiche seit Dezember 2025 in Personalunion verantwortete.

Kranz (53) verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Automobilgeschäft. Der Diplom‑Betriebswirt begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei Toyota Deutschland. Im Jahr 2008 wechselte er zur Aston Martin Lagonda Ltd, 2012 zu Volvo Deutschland, anschließend als General Manager zu Nio Deutschland. Anfang 2024 wechselte Kranz auf die Handelsseite und verantwortete das automobile Mehrmarkengeschäft an acht Standorten. Zuletzt zeichnete er bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH für den Vertrieb und die Netzentwicklung verantwortlich.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14083
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Nissan Qashqai N-Tec: Sondermodell zum Gähnen Nissan Juke 2027: Schau! Mich! An! Weitere Personalia
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Nissan
ANZEIGE