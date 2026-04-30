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Ralph Kranz kommt von Hyundai
Nissan mit neuem Vertriebschef
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Kranz (53) verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Automobilgeschäft. Der Diplom‑Betriebswirt begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei Toyota Deutschland. Im Jahr 2008 wechselte er zur Aston Martin Lagonda Ltd, 2012 zu Volvo Deutschland, anschließend als General Manager zu Nio Deutschland. Anfang 2024 wechselte Kranz auf die Handelsseite und verantwortete das automobile Mehrmarkengeschäft an acht Standorten. Zuletzt zeichnete er bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH für den Vertrieb und die Netzentwicklung verantwortlich.