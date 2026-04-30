leute Lesezeit ~ 1 Minute 30.04.2026 Ralph Kranz kommt von Hyundai Nissan mit neuem Vertriebschef Nissan Deutschland hat einen neuen Vertriebschef berufen. Er kommt von einem Konkurrenten – und kennt noch viele andere Autobauer. Nissan Ralph Kranz wechselt von Hyundai zu Nissan

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Zum 1. Juni 2026 übernimmt Ralph Kranz die Position des Vertriebs- und Händlernetzdirektors bei der Nissan Deutschland GmbH in Wesseling. Diese Funktion hatte zuletzt Geschäftsführer Pascal Michaeli inne, der diese Bereiche seit Dezember 2025 in Personalunion verantwortete.



Kranz (53) verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Automobilgeschäft. Der Diplom‑Betriebswirt begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei Toyota Deutschland. Im Jahr 2008 wechselte er zur Aston Martin Lagonda Ltd, 2012 zu Volvo Deutschland, anschließend als General Manager zu Nio Deutschland. Anfang 2024 wechselte Kranz auf die Handelsseite und verantwortete das automobile Mehrmarkengeschäft an acht Standorten. Zuletzt zeichnete er bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH für den Vertrieb und die Netzentwicklung verantwortlich.