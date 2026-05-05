autokiste
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 5. Mai 2026
Autokiste-Logo
Zur Startseite
Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten

Leicht ansteigender Verkehr

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 08.-10.05.2026

Das Wetter wird nun immer besser, die Situation auf den Straßen entwickelt sich eher in die gegenteilige Richtung. Der ADAC rechnet am kommenden Wochenende mit einer leicht erhöhten Staugefahr auf Deutschlands Autobahnen.

ANZEIGE
Autofahrer müssen sich am Wochenende auf Behinderungen durch hohes Verkehrsaufkommen und Baustellen einstellen. Besonders am Freitagnachmittag wird auf den Pendlerstrecken dichter Verkehr erwartet. Am Samstagvormittag nimmt bei schönem Wetter vor allem der Ausflugsverkehr in Richtung Naherholungsgebiete spürbar zu. Am Sonntagnachmittag muss zudem mit Rückreiseverkehr und vereinzelten Verzögerungen gerechnet werden.

Zusätzlich führen zahlreiche Frühlingsfeste in deutschen Städten zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Dazu zählen beispielsweise der Hafengeburtstag in Hamburg, der Cannstatter Wasen in Stuttgart und das Münchner Frühlingsfest. Besucher sollten mehr Zeit für die An- und Abreise einplanen und sich auf Parkplatzengpässe einstellen.

Auf den Fernstrecken sind insbesondere folgende Abschnitte staugefährdet:
  • A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln
  • A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
  • A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt; Linz – Passau
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Chemnitz – Dresden – Görlitz
  • A5 Karlsruhe – Basel; Kassel – Frankfurt
  • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
  • A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel; Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Berlin – Halle/Leipzig
  • A10 Berliner Ring
  • A45 Dortmund – Hagen – Gießen
  • A61 Mönchengladbach – Koblenz
  • A81 Singen – Stuttgart
  • A96 München – Lindau
  • A99 Autobahnring München
In Deutschland werden bei Stau gezielt Abfahrten gesperrt, um zu verhindern, dass sich der Ausweichverkehr durch besonders belastete Regionen staut. Betroffen ist unter anderem die A7 im Landkreis Ostallgäu. Auch auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach können entsprechende Abfahrtssperren angeordnet werden. Darüber hinaus gilt dies für die A93 im Inntal sowie für die Bundesstraßen B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Auch auf den wichtigen Transitstrecken im benachbarten Ausland bleibt die Lage angespannt. In Österreich sind die Tauern-Autobahn A10, die Inntal-Autobahn A12 und die Brenner-Autobahn A13 insbesondere von Baustellen und erhöhtem Verkehrsaufkommen betroffen. Auf dem niederrangigen Straßennetz in mehreren Tiroler Bezirken (u. a. Innsbruck, Kufstein, Imst und Reutte) gelten zusätzliche Fahrverbote. Diese sind jeweils an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr aktiv.

Reisende in Richtung Italien müssen sich derzeit und in den kommenden Wochen auf der Brennerroute auf erhebliche Einschränkungen einstellen. So kommt es bereits vom 4. bis 9. Mai auf der Brennerautobahn im Bereich der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten steht tagsüber in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Insbesondere zu verkehrsstarken Zeiten sind Staus wahrscheinlich.

In der Schweiz zählen vor allem die A1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, die A2 zwischen Luzern, Basel sowie über den Gotthard bis Chiasso und die A3 von Basel über Zürich nach Chur zu den staugefährdeten Routen.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14085
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos
ANZEIGE