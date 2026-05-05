Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten
Leicht ansteigender Verkehr
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 08.-10.05.2026
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Zusätzlich führen zahlreiche Frühlingsfeste in deutschen Städten zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Dazu zählen beispielsweise der Hafengeburtstag in Hamburg, der Cannstatter Wasen in Stuttgart und das Münchner Frühlingsfest. Besucher sollten mehr Zeit für die An- und Abreise einplanen und sich auf Parkplatzengpässe einstellen.
Auf den Fernstrecken sind insbesondere folgende Abschnitte staugefährdet:
- A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt; Linz – Passau
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Chemnitz – Dresden – Görlitz
- A5 Karlsruhe – Basel; Kassel – Frankfurt
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel; Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Berlin – Halle/Leipzig
- A10 Berliner Ring
- A45 Dortmund – Hagen – Gießen
- A61 Mönchengladbach – Koblenz
- A81 Singen – Stuttgart
- A96 München – Lindau
- A99 Autobahnring München
Auch auf den wichtigen Transitstrecken im benachbarten Ausland bleibt die Lage angespannt. In Österreich sind die Tauern-Autobahn A10, die Inntal-Autobahn A12 und die Brenner-Autobahn A13 insbesondere von Baustellen und erhöhtem Verkehrsaufkommen betroffen. Auf dem niederrangigen Straßennetz in mehreren Tiroler Bezirken (u. a. Innsbruck, Kufstein, Imst und Reutte) gelten zusätzliche Fahrverbote. Diese sind jeweils an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr aktiv.
Reisende in Richtung Italien müssen sich derzeit und in den kommenden Wochen auf der Brennerroute auf erhebliche Einschränkungen einstellen. So kommt es bereits vom 4. bis 9. Mai auf der Brennerautobahn im Bereich der Luegbrücke zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten steht tagsüber in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Insbesondere zu verkehrsstarken Zeiten sind Staus wahrscheinlich.
In der Schweiz zählen vor allem die A1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, die A2 zwischen Luzern, Basel sowie über den Gotthard bis Chiasso und die A3 von Basel über Zürich nach Chur zu den staugefährdeten Routen.