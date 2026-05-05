Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 05.05.2026

Leicht ansteigender Verkehr

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 08.-10.05.2026

Das Wetter wird nun immer besser, die Situation auf den Straßen entwickelt sich eher in die gegenteilige Richtung. Der ADAC rechnet am kommenden Wochenende mit einer leicht erhöhten Staugefahr auf Deutschlands Autobahnen.