Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 30.04.2026 Kooperation mit Rip Curl Citroën bringt Ami als Sondermodell Seit zehn Jahren pflegen Citroën und Rip Curl eine Partnerschaft. Nun ziert das Label der australischen Surfkleidungs-Marke ein Sondermodell des unkonventionellen Ami. Und der bekommt auch noch das bisher fehlende Update. Citroën Sunrise oder Sunset, gelb oder lila: Citroën Ami Rip Curl

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Nach der Vorstellung des Konzeptfahrzeugs Citroën Ami Buggy Rip Curl Vision im vergangenen Oktober bringt Citroën nun einen Ami Rip Curl als limitierte Serie auf den Markt. Sie soll den "Geist des Surfens und die Freiheit der Fortbewegung" verkörpern, wie es seitens des Autobauers heißt.



Interessenten haben die Wahl zwischen "Sunrise" (Gelb, Auslieferung ab Juni 2026) und "Sunset" (Lila, Auslieferung ab August 2026), die sich auf Basis einer schwarzen Karosserie jeweils durch entsprechend farbige Aufkleber im Wellen-Look differenzieren. Die farbige Beklebung zieht sich über Einstiegsleisten, Seitenscheiben sowie Heck. Weitere Merkmale sind ein Frontlogo in Gelb (Sunrise) oder Weiß (Sunset), ein Heckspoiler, weiße 14-Zoll-Stahlräder und Innenraumdetails wie drei Ablagefächer, Taschenhaken auf der Beifahrerseite, zwei bunte Fußmatten und passende Türnetze, ferner ein Trennnetz und eine Smartphone-Halterung.



Technisch entspricht der 2,46 Meter kurze Ami Rip Curl dem bekannten Serienmodell. Das bedeutet, er verfügt weiterhin über einen rein elektrischen Antrieb mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und einer Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Aufgeladen wird ausschließlich an einer normalen Steckdose, was rund vier Stunden dauert. Gefahren werden darf AMI bereits ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM.



Das Sondermodell ist ab 9.200 Euro im Verkauf. Interessanter dürfte die Leasingrate von 59 Euro sein, bezogen auf drei Jahre à 5.000 Kilometer und 1.200 Euro Einmalzahlung.



Alle Citroën Ami erhalten jetzt das bereits von den Schwestermodellen Opel Rocks-e (der neuerdings nur noch Rocks heißt) und Fiat Topolino bekannte, größere Kombiinstrument.