Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten
Viel Verkehr, viele Behinderungen
ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende 30.04.-03.05.2026
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Besonders hoch ist die Staugefahr in Richtung Süden zu den Alpen, an die Küsten sowie in andere beliebte Ausflugsregionen. Auch rund um größere Städte und Veranstaltungsorte wird sich das Verkehrsaufkommen deutlich erhöhen. In Stuttgart sorgt der Cannstatter Wasen noch bis zum 10. Mai zusätzlich für erhöhten Besucherverkehr und starken Parkdruck. In anderen Städten locken ebenfalls Frühlingsfeste zahlreiche Besucher an.
Auf den Fernstrecken sind insbesondere folgende Abschnitte staugefährdet:
- A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück; Euskirchen – Köln
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt; Linz – Passau
- A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Chemnitz – Dresden – Görlitz
- A5 Karlsruhe – Basel; Kassel – Frankfurt
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel; Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Berlin – Halle/Leipzig
- A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
- A44 Dortmund – Kassel
- A45 Dortmund – Hagen – Gießen
- A61 Mönchengladbach – Koblenz
- A81 Singen – Stuttgart
- A96 München – Lindau
- A99 Autobahnring München
Auch auf den wichtigsten Auslandsrouten bleibt die Lage angespannt. In Österreich führen vor allem Baustellen auf der Tauern-, Inntal und Brenner-Autobahn zwischen Innsbruck und dem Brennerpass zu Verzögerungen. In der Schweiz besteht Staugefahr insbesondere auf der A1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, der A2 zwischen Luzern, Basel, Gotthard und Chiasso sowie der A3 zwischen Basel, Zürich und Chur. In Italien sind vor allem die A22 Brennerroute sowie die Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal und im Vinschgau stauanfällig.
Zusätzlicher Verkehr ist auch durch das Ende der Maiferien in den Niederlanden am 3. Mai, das Ende der Ferien in einigen Regionen Frankreichs sowie die laufenden Ferien in einzelnen Kantonen der Schweiz zu erwarten. Aufgrund der Grenzkontrollen kann es bei der Einreise nach Deutschland weiterhin zu Wartezeiten kommen.