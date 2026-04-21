Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 21.04.2026

Viel Verkehr, viele Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende 30.04.-03.05.2026

Das Wochenende um den 1. Mai gehört traditionell zu den staureichsten des Frühjahrs. Dieses Jahr, wo der Maifeiertag auf einen Freitag fällt, dürfte dies erst recht gelten. Autofahrer müssen ein Nerven- und Zeitpolster einplanen.