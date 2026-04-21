autokiste
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 27. April 2026
Autokiste-Logo
Zur Startseite
Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten

Viel Verkehr, viele Behinderungen

ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende 30.04.-03.05.2026

Das Wochenende um den 1. Mai gehört traditionell zu den staureichsten des Frühjahrs. Dieses Jahr, wo der Maifeiertag auf einen Freitag fällt, dürfte dies erst recht gelten. Autofahrer müssen ein Nerven- und Zeitpolster einplanen.

ANZEIGE
Zum Tag der Arbeit am Freitag, dem 1. Mai, nutzen viele Autofahrer das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub, einen Ausflug oder um Familie und Freunde zu besuchen. Der ADAC rechnet deshalb bereits am Donnerstag, dem 30. April, mit sehr starkem Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen.

Besonders hoch ist die Staugefahr in Richtung Süden zu den Alpen, an die Küsten sowie in andere beliebte Ausflugsregionen. Auch rund um größere Städte und Veranstaltungsorte wird sich das Verkehrsaufkommen deutlich erhöhen. In Stuttgart sorgt der Cannstatter Wasen noch bis zum 10. Mai zusätzlich für erhöhten Besucherverkehr und starken Parkdruck. In anderen Städten locken ebenfalls Frühlingsfeste zahlreiche Besucher an.

Auf den Fernstrecken sind insbesondere folgende Abschnitte staugefährdet:
  • A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück; Euskirchen – Köln
  • A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
  • A3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt; Linz – Passau
  • A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Chemnitz – Dresden – Görlitz
  • A5 Karlsruhe – Basel; Kassel – Frankfurt
  • A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
  • A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel; Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Berlin – Halle/Leipzig
  • A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)
  • A44 Dortmund – Kassel
  • A45 Dortmund – Hagen – Gießen
  • A61 Mönchengladbach – Koblenz
  • A81 Singen – Stuttgart
  • A96 München – Lindau
  • A99 Autobahnring München
Bei starkem Reiseverkehr können in Deutschland außerdem Abfahrtssperren aktiviert werden. Davon betroffen sind insbesondere die A7 im Landkreis Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, die A93 Inntalautobahn sowie die B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In Österreich sind derzeit keine Abfahrtssperren geplant, sie können bei Bedarf jedoch kurzfristig wieder eingeführt werden.

Auch auf den wichtigsten Auslandsrouten bleibt die Lage angespannt. In Österreich führen vor allem Baustellen auf der Tauern-, Inntal und Brenner-Autobahn zwischen Innsbruck und dem Brennerpass zu Verzögerungen. In der Schweiz besteht Staugefahr insbesondere auf der A1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen, der A2 zwischen Luzern, Basel, Gotthard und Chiasso sowie der A3 zwischen Basel, Zürich und Chur. In Italien sind vor allem die A22 Brennerroute sowie die Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal und im Vinschgau stauanfällig.

Zusätzlicher Verkehr ist auch durch das Ende der Maiferien in den Niederlanden am 3. Mai, das Ende der Ferien in einigen Regionen Frankreichs sowie die laufenden Ferien in einzelnen Kantonen der Schweiz zu erwarten. Aufgrund der Grenzkontrollen kann es bei der Einreise nach Deutschland weiterhin zu Wartezeiten kommen.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14072
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos
ANZEIGE