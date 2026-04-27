Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 27.04.2026 22-kW-Lader und weitere Optionen für MY 2027 Kia EV3: Allradantrieb jetzt bestellbar Der Kia EV3 ist jetzt auch mit Allradantrieb und 22-kW-Lader bestellbar. Und das sind noch nicht alle Neuerungen des kompakten SUV-Stromers für das neue Modelljahr. Die Preise bleiben konstant. Kia Kia bietet den EV3 jetzt auch mit Allradantrieb an

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Mehr als ein Jahr nach dem Start des EV3 schickt Kia endlich die erwartete Allrad-Variante ins Rennen. Sie ist das vorläufige Topmodell in der Baureihe. Die Auslegung ist dabei durchaus passend für mehr Traktion auf nassen Wiesen oder Schnee, aber eher nicht für betont sportliches Fahren: Der Frontmotor leistet 204 PS, das Pendant hinten nur 61 PS. Das Gesamtdrehmoment beträgt 385 Newtonmeter, der Null-Hundert-Wert liegt bei 6,6 Sekunden, und als Anhängelast stehen 1,5 Tonnen im Datenblatt.



Das Allradmodell ist serienmäßig mit der großen Batterie (81,4 kWh) und 19-Zoll-Rädern ausgestattet, hat eine Norm-Reichweite von 572 Kilometern und ist für die gehobene Ausstattungslinie "Earth" sowie für die sportlich auftretende "GT-Line" erhältlich. Die Preise beginnen bei 46.880 bzw. 51.190 Euro entsprechend einem Aufschlag von 3.200 bzw. 2.500 Euro zum entsprechenden Fronttriebler. Der kommt auf 204 PS, 7,9 Sekunden, 1.000 Kilogramm und 563 Kilometer (19").



Neu im EV3-Angebot ist auch ein 22-kW-On-Board-Charger, der die Wechselstrom-Ladezeit beim großen Akku auf knapp vier Stunden und beim kleinen auf knapp drei Stunden sinken lässt (Ladezeiten bei 11 kW: 7:15 bzw. 5:20 Stunden). Das System wird optional angeboten, aber nicht im Basismodell.



Dies gilt auch für die beiden weiteren Neuerungen, als da sind eine neigungsverstellbare Rückbanklehne und eine leistungsstärkere USB-Ladebuchse vorn (100 Watt). Für den EV3 GT-Line ist optional außerdem eine zusätzliche induktive Ladestation erhältlich, so dass zwei Handys gleichzeitig nebeneinander aufgeladen werden können.



Der 22-kW-Lader soll seinen Weg künftig auch in die noch fehlenden Baureihen finden. Die EV3-Preise hat Kia zum Modelljahreswechsel nicht erhöht, die Auslieferungen sollen im Juli 2026 beginnen. Allrad-Interessenten sollten indes noch etwas abwarten, denn schon bald wird auch eine "echte" GT-Variante des EV3 nachgereicht, die rund 290 PS und eine modifizierte Optik bietet.