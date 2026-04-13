Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 13.04.2026 »Black Edition« Kia Sportage: Neues Sondermodell Kia lockt Sportage-Interessenten mit einem neuen Sondermodell. Die "Black Edition" ist nach dem üblichen Muster gestrickt: Etwas mehr Ausstattung für etwas weniger Geld. Kia Kia Sportage als »Black Edition«,

hier mit zusätzlich schwarzem Dach

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Ein Sondermodell ergänzt die Angebotspalette des Kia Sportage. Die Black Edition gibt sich passend zu ihrem Namen an schwarz ausgeführten Details zu erkennen. Dazu gehören neben den 19-Zoll-Felgen Zierleisten an Front, Seiten und Heck sowie unterhalb der Seitenfenster, das Unterfahrschutz-Design vorn und hinten, die Dachreling und die Außenspiegelkappen sowie nicht zuletzt Kia-Logo und Modellschriftzug. Manches davon ist in matter, anderes in glänzender Oberfläche ausgeführt.



Unterstreichen lässt sich der Auftritt noch durch optionale Zweifarblackierungen mit schwarzem Dach, die ansonsten der Topversion GT-Line vorbehalten sind. Insgesamt stehen für das Sondermodell sechs ein- und fünf zweifarbige Lackierungen zur Wahl.



Der Innenraum knüpft mit schwarzem Dachhimmel und schwarzen Säulenverkleidungen an das Farbschema an. Außerdem verbaut Kia hier schwarze Sitzbezüge aus Echtleder und Velourslederimitat mit Nähten in Kontrastfarbe. Je nach Motorisierung und Sonderausstattung steht auch ein Ambiente mit hellgrauem Kunstleder zur Wahl. Der Autobauer kommuniziert allerlei Details als Inhalte der Serienausstattung, und erweckt so den Eindruck, diese seien zusätzlich an Bord. Tatsächlich sind sie aber fast alle bereits im mittleren Niveau "Spirit" Standard, auf dem die Black Edition aufbaut. Zusätzlich gibt es lediglich Sitzheizung im Fond.



Motorseitig steht für das Sondermodell einerseits der 1,6-Liter-Benziner mit 150 PS in Verbindung mit Doppelkupplungsgetriebe und Frontantrieb zur Wahl, der ab 42.550 Euro verkauft wird. Andererseits können Käufer auch die 239 PS (Systemleistung) starke Hybrid-Variante mit 6-Gang-Wandlerautomatik wählen, und zwar mit Frontantrieb ab 45.900 oder mit Allradantrieb ab 48.400 Euro. Der AWD-Benziner und der Diesel sind nicht verfügbar.



Der Aufpreis gegenüber dem "Spirit" beträgt jeweils 710 Euro. Den Preisvorteil beziffert Kia auf rund 1.000 Euro zuzüglich der schwarzen Design-Details. Das kommt so ungefähr hin, lässt sich aber nicht genau berechnen, weil weder die Sitzbezüge noch die Räder regulär bestellbar sind. Gegenüber der GT-Line ist das Sondermodell jeweils rund 2.800 Euro günstiger, ohne allzu viel schlechter ausgestattet zu sein.