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Weaver folgt auf Albaisa
Nissan mit neuem Designchef
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Albaisa habe maßgeblich zur Entwicklung der globalen Designidentität von Nissan sowie zur Stärkung des internationalen Renommees der Marke im Bereich Design beigetragen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Man spreche ihm seinen "aufrichtigen Dank für seine Führung, sein Engagement und seine nachhaltigen Verdienste während seiner herausragenden Karriere aus".
Matthew Weaver, derzeit Senior Design Director, tritt die Nachfolge von Albaisa an. Seit seinem Eintritt bei Nissan vor 25 Jahren war Weaver an der Entwicklung des Qashqai, des Juke sowie weiterer wichtiger Modelle in Europa und Japan beteiligt. Darüber hinaus verfügt er den angaben zufolge über umfassende Führungserfahrung innerhalb der globalen Designorganisation von Nissan, einschließlich der Marke Infiniti sowie Programmen im Bereich leichter Nutzfahrzeuge. Weaver wird direkt an CEO Ivan Espinosa berichten.