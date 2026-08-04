leute Lesezeit ~ 1 Minute 04.08.2026 Weaver folgt auf Albaisa Nissan mit neuem Designchef Nissan fährt mit einem neuen globalen Designchef in die Zukunft. Der bisherige Stellvertreter rückt im Herbst an die Spitze. Nissan Matthew Weaver wird neuer Designchef von Nissan

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Nissans amtierender globaler Designchef Alfonso Albaisa wird seine derzeitige Funktion mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 niederlegen. Nach einer dreimonatigen beratenden Übergangsphase wird er in den Ruhestand treten.



Albaisa habe maßgeblich zur Entwicklung der globalen Designidentität von Nissan sowie zur Stärkung des internationalen Renommees der Marke im Bereich Design beigetragen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Man spreche ihm seinen "aufrichtigen Dank für seine Führung, sein Engagement und seine nachhaltigen Verdienste während seiner herausragenden Karriere aus".



Matthew Weaver, derzeit Senior Design Director, tritt die Nachfolge von Albaisa an. Seit seinem Eintritt bei Nissan vor 25 Jahren war Weaver an der Entwicklung des Qashqai, des Juke sowie weiterer wichtiger Modelle in Europa und Japan beteiligt. Darüber hinaus verfügt er den angaben zufolge über umfassende Führungserfahrung innerhalb der globalen Designorganisation von Nissan, einschließlich der Marke Infiniti sowie Programmen im Bereich leichter Nutzfahrzeuge. Weaver wird direkt an CEO Ivan Espinosa berichten.