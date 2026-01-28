Leute Lesezeit ~ 2 Minuten 28.01.2026

Tobias Sühlmann folgt auf Michael Mauer

Generationswechsel: Porsche mit neuem Designchef

Die Ära Michael Mauer geht zu Ende: Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze des Porsche-Designs geht Michael Maurer in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Tobias Sühlmann, der sich mit besonderen Autos auskennt.

Nach dem Wechsel an der Spitze des Vorstands vollzieht Porsche auch einen Wechsel bei der Design-Verantwortung. Tobias Sühlmann übernimmt ab 1. Februar 2026 die Leitung Design in Zuffenhausen."Michael Mauer hat bei Porsche eine Ära geprägt. Mit seinem Team hat er das ikonische Design des 911 behutsam in die Neuzeit geführt und gleichzeitig die Porsche Design-DNA unverkennbar auf neue Modellreihen übertragen", sagt der neue Porsche-Chef Dr. Michael Leiters. Ein gutes Beispiel dafür sei der Panamera. Mauer als Designchef und Leiters als damaliger Produktstratege hatten den Viertürer im Jahr 2009 gemeinsam auf den Weg gebracht. Leiters: "Ich kenne Michael Mauer seit vielen Jahren und schätze ihn als exzellenten Fachmann und außergewöhnliche Persönlichkeit. Seine Arbeit war stilprägend für die Marke Porsche und wird auch in Zukunft sichtbar bleiben. Wir bedanken uns für seine herausragende Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft das Beste."Mauer startete 2004 als vierter Designchef in der Historie von Porsche. Seine Vorgänger waren Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine und Harm Lagaay. Mauer studierte Automobildesign an der Fachhochschule Pforzheim und kam über Stationen bei Mercedes, Smart und Saab zu Porsche. Zu Beginn seiner Tätigkeit bei Porsche verantwortete er die Überarbeitung des Cayenne, den neuen Panamera sowie den Supersportwagen 918 Spyder. Michael Mauer überführte das Porsche-Design zudem ins Elektrozeitalter.Mauer (63) wird seinen 17 Jahre jüngeren Nachfolger Tobias Sühlmann noch in einer Übergangszeit unterstützen. Sühlmann hat ebenfalls an der Hochschule in Pforzheim studiert. Er begann 2005 zunächst bei Volkswagen und wechselte dann zu Bugatti. Als Head of Exterior Design ging es für ihn zu Aston Martin, ehe er erstmals für McLaren arbeitete. Bei Bentley war er später maßgeblich am Design des Batur beteiligt. Im September 2023 kam er als Chief Design Officer zu McLaren.