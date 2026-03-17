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Dienstag, 17. März 2026
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Aktion bis Ende Juni 2026

Stellantis verkauft E-Transporter zum D-Preis

Ursprünglich wollte Stellantis viele Transporter nur noch als Elektro-Variante anbieten, ruderte dann aber zurück. In letzter Zeit lag der Fokus sogar eher wieder bei Verbrennern, und nun folgt eine sympathische Aktion: E und D kosten gleich.

Stellantis verkauft E-Transporter zum D-Preis
Stellantis
Stellantis verkauft aktuell viele Elektro-Transporter
zum gleichen Preis wie die jeweiligen Diesel-Modelle
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Bis Ende Juni bietet Stellantis Pro One, die Nutzfahrzeug-Sparte des Konzerns, die Elektro-Versionen aller Kompakt- und Mittelklasse-Transporter zum gleichen Preis an wie ihre Diesel-Pendants mit vergleichbarer Ausstattung an.

Ziel sei es, alle gewerblichen Kunden bei der Energiewende aktiv zu unterstützen, indem eines der größten Bedenken im Hinblick auf die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs beseitigt werde: der Kaufpreis. "Indem wir batterieelektrische Nutzfahrzeuge zum gleichen Preis wie Dieselfahrzeuge anbieten, machen wir Elektromobilität zu einer realistischen und erschwinglichen Option für alle gewerblichen Kunden", sagt Pro-One-Chef Eric Laforge.

Die europaweit beworbene Kampagne gilt für die kompakten BEV-Transporter Citroën Berlingo und Jumpy, Fiat Professional Doblò und Scudo, Opel Combo und Vivaro, Peugeot Partner und Expert sowie für die mittelgroßen Baureihen (Citroën Jumpy, Fiat Professional Scudo, Opel Vivaro und Peugeot Expert). Die E-Reichweite beträgt bis zu 340 bzw. 350 Kilometer. Die Aktion läuft bis Ende Juni 2026.
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