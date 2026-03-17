nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute
Aktion bis Ende Juni 2026
Stellantis verkauft E-Transporter zum D-Preis
ANZEIGE
Ziel sei es, alle gewerblichen Kunden bei der Energiewende aktiv zu unterstützen, indem eines der größten Bedenken im Hinblick auf die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs beseitigt werde: der Kaufpreis. "Indem wir batterieelektrische Nutzfahrzeuge zum gleichen Preis wie Dieselfahrzeuge anbieten, machen wir Elektromobilität zu einer realistischen und erschwinglichen Option für alle gewerblichen Kunden", sagt Pro-One-Chef Eric Laforge.
Die europaweit beworbene Kampagne gilt für die kompakten BEV-Transporter Citroën Berlingo und Jumpy, Fiat Professional Doblò und Scudo, Opel Combo und Vivaro, Peugeot Partner und Expert sowie für die mittelgroßen Baureihen (Citroën Jumpy, Fiat Professional Scudo, Opel Vivaro und Peugeot Expert). Die E-Reichweite beträgt bis zu 340 bzw. 350 Kilometer. Die Aktion läuft bis Ende Juni 2026.