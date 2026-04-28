Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 2 Minuten 28.04.2026

Produktionsende in Ingolstadt und Martorell

Audi baut keine A1 und Q2 mehr

Audi hat früher als von uns erwartet die Fertigung von A1 und Q2 beendet. Warum, ist letztlich nicht so recht klar – wie so oft bei solchen Entscheidungen.