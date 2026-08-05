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Mittwoch, 5. August 2026
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Daten-Dokument für 130 Euro

Mercedes: Geburtsurkunde für Oldies

Eine Geburtsurkunde braucht jeder. Bei Mercedes kann man so etwas jetzt auch für Young- und bestimmte Oldtimer erhalten. Für den Konzern ist es schnell verdientes Geld, für Andere eine vielleicht schöne Geschenkidee.

Mercedes: Geburtsurkunde für Oldies
Mercedes-Benz
Mercedes bietet für 130 Euro eine "Geburtsurkunde" für ältere Pkw an
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Mercedes‑Benz bietet erstmals eine "Geburtsurkunde" für ältere Fahrzeuge an, die die beim Hersteller vorhandenen Angaben zur ursprünglichen Fahrzeugkonfiguration zusammenfasst. Verfügbar ist das Dokument für Pkw der Baujahre 1986 bis 2010 und dort für fast alle Modelle – von verschiedenen Generationen der E‑ und S‑Klasse über SL und SLK bis zu A‑, C- und R‑Klasse. Für AMG-Ausführungen, Vans und Smart wird es derzeit nicht angeboten.

Zu den enthaltenen Angaben zählen die Fahrzeug‑Identifikationsnummer (FIN, bei US‑Fahrzeugen die VIN), Marke, Fahrzeugtyp, Aufbauart, Versanddatum, Motor- und Getriebenummern, Lackierung, Innenausstattung sowie die ab Werk bestellten Sonderausstattungen.

Die "Geburtsurkunde" wird auf hochwertigem Papier ausgegeben und in einer eigens gestalteten Präsentationsmappe geliefert. "Als Herstellerdokument ergänzt sie wichtige Unterlagen wie Serviceheft, Betriebsanleitungen, Rechnungen und weitere Quellen zur Fahrzeughistorie", erklärt Mercedes, schaffe so eine "direkte Verbindung zwischen dem einzelnen Fahrzeug und seiner Historie" und werde "für viele Enthusiasten selbst zum Sammlerstück".

Die Geburtsurkunde kann online im Mercedes‑Benz Classic Store bestellt werden. Der Preis beträgt 130 Euro einschließlich Versand. Für die Erstellung sind die Fahrzeug‑Identifikationsnummer sowie ein Eigentumsnachweis erforderlich.

Der Autor gehört zur Zielgruppe dieser Aktion und meint: Nice to have, aber zu teuer.
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