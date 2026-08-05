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Daten-Dokument für 130 Euro
Mercedes: Geburtsurkunde für Oldies
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Zu den enthaltenen Angaben zählen die Fahrzeug‑Identifikationsnummer (FIN, bei US‑Fahrzeugen die VIN), Marke, Fahrzeugtyp, Aufbauart, Versanddatum, Motor- und Getriebenummern, Lackierung, Innenausstattung sowie die ab Werk bestellten Sonderausstattungen.
Die "Geburtsurkunde" wird auf hochwertigem Papier ausgegeben und in einer eigens gestalteten Präsentationsmappe geliefert. "Als Herstellerdokument ergänzt sie wichtige Unterlagen wie Serviceheft, Betriebsanleitungen, Rechnungen und weitere Quellen zur Fahrzeughistorie", erklärt Mercedes, schaffe so eine "direkte Verbindung zwischen dem einzelnen Fahrzeug und seiner Historie" und werde "für viele Enthusiasten selbst zum Sammlerstück".
Die Geburtsurkunde kann online im Mercedes‑Benz Classic Store bestellt werden. Der Preis beträgt 130 Euro einschließlich Versand. Für die Erstellung sind die Fahrzeug‑Identifikationsnummer sowie ein Eigentumsnachweis erforderlich.
Der Autor gehört zur Zielgruppe dieser Aktion und meint: Nice to have, aber zu teuer.