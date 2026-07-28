Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 28.07.2026 Final Edition für den A 45 S 4MATIC+ Mercedes: AMG-A-Klasse rollt auf die Zielgerade Als erstes Modell der A-Klasse lässt Mercedes die stärkste AMG-Variante sterben. Wer den Hot Hatch ins Herz geschlossen hat, bekommt ihn jetzt in einer "Final Edition", die noch auffälliger ist. Und noch teurer. Mercedes-Benz Noch auffälliger, noch teurer: "Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition"

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Eigentlich wollte Mercedes-Benz im Rahmen der Luxus-Strategie die A-Klasse ersatzlos auslaufen lassen, merkte dann (spät, aber doch), dass das keine gute Idee ist. Also wird es einen Nachfolger geben, der aber aus unerfindlichen Gründen wohl erst 2028, im dann zehnten Jahr der aktuellen Generation, erscheinen wird.



Das aktuelle Portfolio dünnen die Stuttgarter nun erstmals aus. Betroffen ist die Ausführung mit dem kryptischen Namen "Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+", also der Hot Hatch der Baureihe, angetrieben vom "weltweit stärksten in Serie produzierten Vierzylinder-Turbomotor", wie die Stuttgarter betonen. Gemeint sind 421 PS, was freilich genauso viel ist wie beim Lotus Emira, dem Mercedes vermutlich das "in Serie produziert" nicht zubilligt. 3,9 Sekunden Sprintzeit, 500 Newtonmeter Drehmoment, Abregelung bei 270 km/h, vollvariabler Allradantrieb und 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sind die weiteren Daten und Zutaten.



Sie sind beim Serienmodell identisch mit der nun angekündigten Final Edition, mit der der potente Kompakte auf die Zielgerade einbiegt. Sie ist wahlweise mit der Karosserielackierung in "MANUFAKTUR mountaingrau magno" oder Nachtschwarz uni und Türgriffen in Dark Chrome erhältlich. Weitere Zutaten sind mattschwarze 19-Zoll-AMG-Schmiederäder im Kreuzspeichen-Design inklusive spezifischer Radnabenabdeckungen mit gelbem AMG-Logo, darunter gibt es glänzend schwarze Bremssättel mit weißem AMG-Schriftzug.



Zum Serienumfang gehören außerdem die Night-Pakete I und II, ein speziell designter Tankdeckel und optional die Folierung an den Vordertüren mit einem großen "45 S"-Schriftzug in Gelb. Als Extra kann auch das AMG Aerodynamik-Paket geordert werden. Diverse weitere Modifikationen in gelb, schwarz oder duklem Chrom finden sich an Exterieur und auch im Innenraum; sie aufzuzählen, würden den Umafng dieses Artikels sprengen.



Der Aufpreis für die Zusatzausstattung beträgt je nach deren Umfang zwischen 6.075 und 10.090 Euro, das Basisfahrzeug verrechnet Mercedes mit 73.930 Euro. Mit "voller Hütte" inkl. Winterrädern ergeben sich ungefähr 82.000 Euro zzgl. Überführung. Wann der schwächere Bruder – der AMG A 35 4MATIC mit 320 PS ab 60.200 Euro – ausläuft, ist nicht bekannt.