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Modelljahr 2027 bringt neue Angebotsstruktur

Hyundai Santa Fe: Weniger Kombinationen, mehr Euro

Hyundai hat zum Modelljahreswechsel die Angebotsstruktur beim großen Santa Fe überarbeitet. Es gibt nun – noch – weniger Kombinationsmöglichkeiten zu leicht gestiegenen Preisen.

Hyundai Santa Fe: Weniger Kombinationen, mehr Euro
Hyundai
Weniger Kombinationsmöglichkeiten: Hyundai Santa Fe 2027
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Der Hyundai Santa Fe ist im jetzt beginnenden Modelljahr 2027 mit neuen ausstattungs- und Antriebskombinationen bestellbar. Wichtigste Neuerung ist dabei die Einführung Bündelung des bisher separat erhältlichen Technik-Pakets und Komfort-Pakets in einem neuen "Technik-Plus-Paket".

Zum Umfang des Pakets zählen ein Head-up-Display, ein digitaler Innenspiegel, eine Smartphone-Ladeschale, ein Fahrersitz mit Memory-Funktion und elektrisch einstellbarer Vier-Wege-Lendenwirbelstütze sowie ein elektrisch einstellbares Lenkrad. Im Topmodell "Blackline" ist das Paket weiterhin serienmäßig, im Basismodell "Signature" kostet es 1.500 Euro und damit 200 Euro weniger als die bisherigen Pakete zusammen.

Gleichzeitig hat Hyundai die Preise für den Signature mit dem 239-PS-Hybridantrieb aber um 300 Euro angehoben auf nunmehr 60.650 Euro. Auch das Plug-in-Modell mit 288 PS verteuert sich entsprechend auf nun 65.250 Euro, jeweils als Fünfsitzer. Beim Signature-Siebensitzer entfällt die Frontantriebs-Variante, ebenso bei den sechs- und siebensitzigen "Backline"-Modellen. Alle weiteren Varianten wurden ebenfalls 300 Euro teurer.

Das optionale Glas-Schiebedach ist weiterhin nicht für das Plug-in-Modell und überdies im Signature künftig nur noch in Verbindung mit dem neuen Technik-Plus-Paket bestellbar. Im Übrigen lässt sich das "beliebte Familien-SUV" (Hyundai-PR-Text) abgesehen von der Lackfarbe nicht weiter personalisieren.
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