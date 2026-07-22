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593 Pkw pro 1.000 Einwohner
AutolanD: Die Pkw-Dichte steigt weiter
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Große Unterschiede zwischen den BundesländernWährend die Pkw-Dichte in allen Flächenländern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, ging sie in den drei Stadtstaaten zurück. Zudem variiert die Zahl der Autos pro Kopf stark zwischen den Bundesländern. Die höchste Pkw-Dichte gab es zum Jahresbeginn 2026 im Saarland mit 649 Autos pro 1.000 Einwohner, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 644 und Bayern mit 639. Am geringsten war sie wie im Vorjahr in den Stadtstaaten Berlin mit 330, Bremen mit 427 und Hamburg mit 432. Unter den Flächenländern hatte Sachsen die geringste Pkw-Dichte mit 544 Autos pro 1.000 Einwohner, auch alle anderen östlichen Länder rangieren unter dem Schnitt. Insgesamt lag in ländlichen Regionen die Pkw-Dichte tendenziell auf einem höheren Niveau als in städtischen Regionen.
Fahrleistungen ebenfalls steigendWie die Pkw-Dichte ist auch die Fahrleistung bis auf einen Einbruch im Corona-Jahr 2020 in den vergangenen Jahren gestiegen. Insgesamt 576,3 Milliarden Kilometer legten die privaten Haushalte und die Wirtschaft im Jahr 2024 (rpt: 2024) mit dem Auto zurück. Dabei entfielen 480,3 Mrd. Kilometer (83,3 %) auf private Haushalte und 96,0 Mrd. (16,7 %) auf die Gesamtwirtschaft. Im Vergleich zum Jahr 2023 mit insgesamt 571,0 Mrd. Kilometern stieg die Fahrleistung leicht um 0,9 %, im Vergleich zu 2020 mit 538,4 Mrd. Kilometern um 7,0 %. Das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, in dem insgesamt 639,3 Mrd. Kilometer mit dem Auto zurückgelegt wurden, wurde jedoch um 9,9 % unterschritten.
MethodikDie Zahlen zur Pkw-Dichte basieren auf dem Fahrzeugbestand laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sowie Berechnungen für den Regionalatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Die verwendeten Bevölkerungszahlen stammen aus der Bevölkerungsfortschreibung. Die Daten zu Fahrleistungen nach Ergebnissen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen sind nach dem "Inländerkonzept" abgegrenzt, umfassen demnach solche von in Deutschland ansässigen Privatpersonen, Unternehmen und sonstigen Organisationen, auch wenn diese im Ausland anfallen. Ein typisches Beispiel sind Urlaubsfahrten mit dem Pkw ins Ausland.