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593 Pkw pro 1.000 Einwohner

AutolanD: Die Pkw-Dichte steigt weiter

In Deutschland gibt es immer mehr Autos – nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zur Bevölkerung. Und auch die von diesen gefahrenen Strecken sind erneut gestiegen, wie eine aktuelle Auswertung zeigt.

AutolanD: Die Pkw-Dichte steigt weiter
Destatis
Die Grafik zeigt die Pkw-Dichte (Autos pro 1.000 Einwohner:innen) in Deutschland nach Bundesländern
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Die Pkw-Dichte in Deutschland ist erneut gestiegen. Zum Jahresanfang 2026 kamen auf 1.000 Einwohner durchschnittlich 593 Pkw. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) heute in Wiesbaden weiter mitteilte, sind dies drei Autos mehr pro 1.000 Menschen als im Vorjahr, fünf mehr als 2024 und gleich 44 mehr als 2016. Seit 2008 ist die Zahl kontinuierlich gestiegen. Der jetzige Anstieg ist auf einen erneuten Zuwachs bei der Zahl zugelassener Autos zurückzuführen.
Große Unterschiede zwischen den Bundesländern
Während die Pkw-Dichte in allen Flächenländern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, ging sie in den drei Stadtstaaten zurück. Zudem variiert die Zahl der Autos pro Kopf stark zwischen den Bundesländern. Die höchste Pkw-Dichte gab es zum Jahresbeginn 2026 im Saarland mit 649 Autos pro 1.000 Einwohner, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 644 und Bayern mit 639. Am geringsten war sie wie im Vorjahr in den Stadtstaaten Berlin mit 330, Bremen mit 427 und Hamburg mit 432. Unter den Flächenländern hatte Sachsen die geringste Pkw-Dichte mit 544 Autos pro 1.000 Einwohner, auch alle anderen östlichen Länder rangieren unter dem Schnitt. Insgesamt lag in ländlichen Regionen die Pkw-Dichte tendenziell auf einem höheren Niveau als in städtischen Regionen.
Fahrleistungen ebenfalls steigend
Wie die Pkw-Dichte ist auch die Fahrleistung bis auf einen Einbruch im Corona-Jahr 2020 in den vergangenen Jahren gestiegen. Insgesamt 576,3 Milliarden Kilometer legten die privaten Haushalte und die Wirtschaft im Jahr 2024 (rpt: 2024) mit dem Auto zurück. Dabei entfielen 480,3 Mrd. Kilometer (83,3 %) auf private Haushalte und 96,0 Mrd. (16,7 %) auf die Gesamtwirtschaft. Im Vergleich zum Jahr 2023 mit insgesamt 571,0 Mrd. Kilometern stieg die Fahrleistung leicht um 0,9 %, im Vergleich zu 2020 mit 538,4 Mrd. Kilometern um 7,0 %. Das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, in dem insgesamt 639,3 Mrd. Kilometer mit dem Auto zurückgelegt wurden, wurde jedoch um 9,9 % unterschritten.
Methodik
Die Zahlen zur Pkw-Dichte basieren auf dem Fahrzeugbestand laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sowie Berechnungen für den Regionalatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Die verwendeten Bevölkerungszahlen stammen aus der Bevölkerungsfortschreibung. Die Daten zu Fahrleistungen nach Ergebnissen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen sind nach dem "Inländerkonzept" abgegrenzt, umfassen demnach solche von in Deutschland ansässigen Privatpersonen, Unternehmen und sonstigen Organisationen, auch wenn diese im Ausland anfallen. Ein typisches Beispiel sind Urlaubsfahrten mit dem Pkw ins Ausland.
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