Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 22.07.2026

593 Pkw pro 1.000 Einwohner

AutolanD: Die Pkw-Dichte steigt weiter

In Deutschland gibt es immer mehr Autos – nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zur Bevölkerung. Und auch die von diesen gefahrenen Strecken sind erneut gestiegen, wie eine aktuelle Auswertung zeigt.