Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 17.07.2026 Vier Millionen Exemplare in 20 Jahren Nissan feiert Qashqai-Jubiläum Der Škoda Karoq hat es wie berichtet in neun Jahren auf eine Million Exemplare gebracht – darüber kann Nissan nur schmunzeln: Vier Mal so viele Autos in ungefähr der doppelten Zeit gilt es zu feiern. Doch die Aussichten sind nicht rosig. Nissan Vier Millionen Einheiten in rund 20 Jahren: Nissan Qashqai

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Der Nissan Qashqai hat in Europa die Marke von vier Millionen verkauften Fahrzeugen überschritten. Das teilt der Autobauer mit und bezeichnet die Baureihe in diesem Zusammenhang viel-nichtssagend als "eines der erfolgreichsten Crossover-Modelle des Kontinents".



Vor fast zwei Jahrzehnten kombinierte der Qashai die erhöhte Sitzposition und Vielseitigkeit eines SUV mit der Praktikabilität und Effizienz eines Pkw und traf damit durchaus den Nerv vieler Käufer. Die herstellerseitige Behauptung, so ein neues Fahrzeugsegment geschaffen zu haben, würden wir dagegen nicht unterschreiben. Das Kraftfahrt-Bundesamt führte das Modell anfangs als Van, dann als Mini-Van, später als Geländewagen und inzwischen als SUV.



Der Qashqai ist im Wesentlichen ein europäisches Produkt: Bei Nissan Design Europe in London entworfen, im Technical Centre Europe in Cranfield und Barcelona entwickelt und im Werk in Sunderland hergestellt. Von den vier Millionen Exemplaren wurden bis Ende 2025 rund ein Zehntel in Deutschland abgesetzt. Die Verkaufskurve weist jedoch nach unten, wie überhaupt und insgesamt es Nissan in den letzten Jahren schwer hat am Markt.



Aktuell bietet Nissan den Qashqai hierzulande als Mildhybrid-Benziner und als sog. "e-POWER"-Variante an, bei der ein Verbrenner nur zur Stromerzeugung für den alleinig antreibenden Elektromotor dient. Die Preise beginnen bei 34.540 (UVP) bzw. 28.822 Euro (Angebotspreis im Konfigurator), ein Vollausstatter liegt bei rund 50.700/41.900 Euro.



Zur Feier des Meilensteins haben Ingenieure des Nissan Technical Centre Europe (NTCE) eine Videoserie für Kunden entwickelt. Die Clips sollen ihnen helfen, das Beste aus ihrem Qashqai herauszuholen. Unter dem Titel "Moment mal – das kann mein Qashqai?" stellt die Serie Funktionen vor, deren Potenzial die Fahrer möglicherweise noch nicht voll ausschöpfen.