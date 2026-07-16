nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 16.07.2026 Neue alte Variante mit geringem Preisvorteil Opel Combo wieder als Benziner Opel erweitert das Angebot beim Combo um eine neue Einstiegsmotorisierung, die weder elektrisch noch selbstzündend ist. Wirklich neu ist der Benziner im Angebot aber nicht – und preislich lohnend eher auch nicht. Opel Den Opel Combo gibt es wieder als Benziner. Achtung, Symbolbild: Opel stellt für die Baureihe weder Pressefotos des Nicht-Stromers noch welche der kurzen Karosserie zur Verfügung

ANZEIGE

Der Einstieg in die Welt des Opel Combo beginnt ab sofort mit einem 1,2-Liter-Benziner mit 110 PS Leistung. Der Dreizylinder ist mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert, beschleunigt den Combo auf bis zu 179 km/h und hat einen Normverbrauch von 6,3 Litern.



Opel verkauft die neue Variante nur in der normal-langen Karosserievariante, die anders als der Combo XL kein separat öffnendes Heckscheibenfenster, keine umklappbare Beifahrersitzlehne und keine Schiebetüre links aufweist.



Auch steht nur die Ausstattungslinie "Edition" zur Wahl, bei der weniger das Problem ist, dass der Konfigurator sie aktuell komplett stückchenhaft darstellt, sondern dass sie schon sehr karg ausgestattet ist. Selbst Sitzheizung, Parksensoren vorne, Multifunktions-Lederlenkrad, 2-Zonen-Klimaautomatik, Handy-Lader, Digitalinstrumente, Rückfahrkamera, ein Ablagefach in der Mittelkonsole oder elektrische Fensterheber gehen extra.



26.590 Euro lautet der Basispreis, damit ist der Benziner gerade einmal 600 Euro günstiger als der steuerlich benachteiligte, dafür aber sparsamere, hubraumgrößere, vierzylindrige, drehmomentstärkere und mutmaßlich langlebigere 102-PS-Diesel. Der Stromer (136 PS, 46 kWh) ist weiterhin verfügbar, dürfte mit einem Basispreis jenseits der 39.000 Euro aber seiner Außenseiter-Rolle treu bleiben.



Der "neue" Benziner war im Combo bereits bei dessen Einführung 2018 erhältlich, zwischenzeitlich auch in einer 130-PS-Ausführung, wurde aber ungefähr 2024 gestrichen.