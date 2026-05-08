nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 2 Minuten 08.05.2026 Benziner und Elektro wieder im Angebot Fiat Qubo L: Neue Antriebe für den Hochdachkombi Zuletzt gab es den Fiat Qubo nur als Diesel. Künftig stehen auch (wieder) Varianten mit Benzin- und Elektromotor zur Verfügung. Dass der Stromer viele Freunde wird, ist angesichts der Preisdifferenz aber eher unwahrscheinlich. Fiat Fiat bietet den Qubo L (aka Doblò Kombi Pkw) wieder als Stromer an

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Für den Fiat Qubo L stehen ab sofort drei Antriebsvarianten zur Wahl. Das Elektromodell verfügt über die bekannte E-Maschine mit 136 PS und einen 50-kWh-Akku. Als Norm-Reichweite nennt Fiat 340 Kilometer, Angaben zur Ladeleistung oder -zeit liegen nicht vor.



Als weitere Alternative bieten die Italiener einen Dreizylinder-Benziner mit 110 PS an. Das hybridfreie Triebwerk ist stets an ein manuelles Sechsganggetriebe gekoppelt.



Beide neue Varianten sind in den Ausstattungslinien "POp", "Icon" und "La Prima" bestellbar, wobei es den Stromer nur als 4,41 Meter langen Fünfsitzer gibt, den Benziner aber wie die Diesel auch in einer etwa 35 Zentimeter längeren siebensitzigen Ausführung. Der Benziner kostet ab 24.490 Euro, der elektrische Qubo ist satte 11.000 Euro teurer.



Zum Vergleich: Der Diesel mit 100 PS ist sparsamer und drehmomentstärker als der Benziner und nur 1.000 Euro teurer. Alternativ steht der Selbstzünder weiterhin auch mit 130 PS und 8-Gang-Automatikgetriebe zur Wahl (27.490 Euro).



Die Modellpolitik steht buchstäblich für den Schlingerkurs bei Stellantis in Sachen Elektro-Liebe: Bei seinem Start war der heutige Qubo L, der damals noch als Doblò verkauft wurde, ausschließlich in der E-Variante erhältlich. Später strich der Konzern den Stromer, der nun technisch praktisch unverändert zurückkommt. Der Qubo L ist das Schwestermodell von Peugeot Rifter und Citroën Berlingo (beide Benzin, Diesel, Elektro) sowie Opel Combo (Diesel, Elektro). Die Nfz-Varianten werden unter den Namen Partner, Berlingo und Combo Cargo verkauft, der Fiat nach wie vor als Doblò.