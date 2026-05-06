Marken & Modelle Lesezeit ~ 3 Minuten 06.05.2026

280-PS-Topmodell feiert Premiere im Oktober

Opel Corsa GSE: Viel Kraft, wenig Ausdauer

Lange angeteasert, jetzt endlich in voller Pracht zu sehen: Opel zieht das Tuch vom Corsa GSE. Der bietet ordentlich Leistung, kommt aber nicht sehr weit. Bis zur Markteinführung dauert es noch eine ganze Weile.