Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 11.05.2026

Hohe Staugefahr schon ab Mittwoch

ADAC-Stauprognose für das lange Wochenende um Christi Himmelfahrt 2026

Letztes Jahr war der Tag vor Christi Himmelfahrt der staureichste des ganzen Jahres. Dieses Jahr dürfte es ähnlich sein, Reisende brauchen also viiiel Zeit und Geduld – oder eine Alternativstrategie.