nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 07.05.2026 Mehr Ausstattung bei gesenkten Preisen Nissan Primastar Kombi wird besser und billiger Nissan lockt Interessenten des Primastar Kombi mit einer Aufwertung in Sachen Ausstattung und Technik. Die fällt überschaubar aus, wird aber sympathischerweise mit einer Preissenkung kombiniert. Nissan Der Nissan Primastar Kombi bekommt mehr Ausstattung bei gesenkten Preisen

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Der Nissan Primastar Kombi erhält eine kleine Frühlingskur. Dazu gehört der gesetzlich vorgeschriebene Einbau eines kameragestützten Fahrerüberwachungssystems sowie die Umstellung von mickrigen 16- auf bessere 17-Zoll-Räder. In der Topausstattung "Tekna" gehören jetzt außerdem getönte Scheiben ab der B-Säule sowie lackierte Stoßfänger und Außenspiegel zum Serienumfang.



Durch nicht weiter konkretisierte Anpassungen an Fahrwerk und Karosserie will Nissan zudem die Leistung und das Ansprechverhalten der Bremsanlage sowie die Verwindungssteifigkeit und Laufruhe des Fahrzeugs optimiert haben.



Der Kombi ist weiterhin in zwei Fahrzeuglängen verfügbar, jeweils als Sechs- oder Neunsitzer. Die kompaktere L1-Version mit 5,08 Metern bietet mehr Wendigkeit und Parklücken-Tauglichkeit, sie ist stes als N1-Fahrzeug (Lkw) homologiert. Die 40 Zentimeter längere L2-Ausführung (Pkw) bringt dafür mehr Stauraum für Gepäck oder etwa einen Kinderwagen hinter der letzten Sitzreihe mit.



Der Antrieb bleibt unverändert. Der Zweiliter-Diesel ist mit 110, 150 und 170 PS erhältlich, wobei die schwächste Variante mit manuellem Sechsganggetriebe, die stärkste mit Neungang-Wandlerautomatik kombiniert ist. Beim mittleren Modell stehen beide Getriebe wahlweise zur Verfügung. Die maximale Anhängelast beträgt beim Basismotor 2,0, sonst 2,5 Tonnen.



Nicht zuletzt hat Nissan die Preise um rund 3.100 Euro gesenkt. Der Sechssitzer startet jetzt bei rund 41.800 Euro, der Neunsitzer bei 43.900 Euro. Das lange 170-PS-Topmodell als Tekna kostet 55.700 Euro. Alle genannten Preise sind brutto.