Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 1 Minute 05.05.2026 Jubiläumsfahrzeug i5 aus Dingolfing BMW baut den zweimillionsten Stromer BMW hat das zweimillionste Elektroauto gebaut. Der Autobauer sieht das als Normalität, aber bekanntlich noch nicht als ausschließliche. BMW Bandablauf in Dingolfing: Der zweimillionste Stromer der BMW Group

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Ein BMW i5 M60 xDrive aus dem Werk Dingolfing ist das zweimillionste vollelektrische Fahrzeug aus der Produktion der BMW Group. Die in "Tansanitblau" lackierte Limousine geht an einen Kunden in Spanien.



Das Werk Dingolfing startete 2021 mit dem BMW iX in die Serienfertigung vollelektrischer Automobile. Heute entstehen dort die meisten unterschiedlichen BEV-Modelle innerhalb der BMW Group: Neben dem wohl demnächst auslaufenden iX sind dies i5 als Limousine und Touring sowie der i7. Insgesamt hat das Werk in Niederbayern bisher bereits mehr als 320.000 reine Stromer produziert. Damit stammt nahezu jedes sechste der insgesamt zwei Millionen BEV der BMW Group aus Dingolfing. Im Jahr 2025 war mehr als ein Viertel der in Dingolfing produzierten Fahrzeuge vollelektrisch.



BMW setzt in den eigenen Werken weiterhin auf einen technologieoffenen Ansatz: Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebsarten werden flexibel im Mix auf einer Produktionslinie gefertigt. In jedem deutschen BMW-Werk läuft bereits seit mehreren Jahren mindestens ein vollelektrisches Modell vom Band. "Die E-Mobilität ist zur Normalität im Produktionsnetzwerk des Unternehmens geworden", heißt es, man leiste somit einen "maßgeblichen Beitrag dazu, dass Deutschland heute der weltweit zweitgrößte Produktionsstandort für E-Autos ist".



Gegenüber dem VW-Konzern hat BMW hat damit ungefähr die Hälfte an Elektroautos produziert – ein stolzes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass bei BMW Mini, bei VW aber Audi, Škoda, Cupra und Porsche eingerechnet sind.