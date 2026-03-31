Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 31.03.2026 Reduzierter Antrieb trifft unveränderte Ausstattung BMW iX3: So sympathisch kann ein Basismodell sein BMW erweitert das Angebot des neuen iX3 um eine Basisvariante. Sie bietet (wie erwartet) weniger Leistung, Traktion und Reichweite für weniger Geld – und (wie nicht erwartet) eine sympathische Positionierung in den anderen Aspekten. BMW Weniger Leistung und Reichweite, aber keine Abstriche

in Sachen Design und Ausstattung: Neues Basismodell des BMW iX3

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Auf den Straßen ist der neue BMW iX3 noch so gut wie nicht zu sehen, die Nachfrage ist laut BMW aber hoch. Demnächst dürfte sie noch steigen, denn der Autobauer legt bereits jetzt die erwartete günstigere Modellvariante nach.



Der iX30 mit der Bezeichnung "40" verfügt gegenüber dem bisher ausschließlich verfügbaren "50 xDrive" nur über einen Motor und damit auch nicht über Allradantrieb. Die Leistung liegt bei 320 gegenüber 469 PS, das Drehmoment beträgt maximal 500 statt 645 Newtonmeter. Der Null-Hundert-Wert verschlechtert sch um eine auf 5,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit um zehn auf 200 km/h.



Auch die Batterie ist kleiner: Anstelle der großzügigen 108,7 kWh des iX3 50 gibt es im 40er gute 82,6 kWh. Dank eines geringeren Normverbrauchs von 14,6 kWh/100km reduziert sich die Reichweite nicht so stark wie rechnerisch zu befürchten: Maximal 635 Kilometer stehen im Datenblatt.



Die maximale Ladeleistung beträgt 300 statt 400 kW. Damit bleibt es beim Wert von bestenfalls 21 Minuten für das Laden von zehn auf 80 Prozent; in zehn Minuten lassen sich 300 Kilometer "tanken". Wechselstrom wird mit bis zu 11 KW oder optional mit 22 kW geladen.



Die wichtigste Info ist der Preis: der iX3 40 ist ab 63.400 Euro zu haben. Das bedeutet eine Ersparnis von gut 9.000 Euro gegenüber dem iX3 50. Für viele Kaufinteressenten dürfte das wichtiger sein als die Abstriche in Sachen Leistung und Reichweite, und sie müssen sich darüberhinaus keine Sorgen oder auch nur Gedanken machen, keine Listen recherchieren und keine Geschmacksfragen abwägen, denn BMW geht hier mit einem leider seltenen, aber höchst sympathischen Konzept auf den Markt:



"Die Serienausstattung des neuen BMW iX3 40 ist ebenso wie das Exterieur- und Interieurdesign identisch zum BMW iX3 50 xDrive", heißt es aus München. Schon alleine deswegen mag man dem neuen Modell viel Zuspruch wünschen.