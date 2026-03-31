Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 31.03.2026

Gründonnerstag bringt höchste Belastung auf den Autobahnen

ADAC-Stauprognose für Ostern 2026

Zum langen Osterwochenende ist auf den deutschen Autobahnen mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen und etlichen Behinderungen zu rechnen. Vor allem am Gründonnerstag brauchen Autofahrer ein großes Nervenkostüm und Zeitpolster.