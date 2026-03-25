Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 25.03.2026

Zehn Bundesländer starten in die Osterferien

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 27.-29.03.2026

Bevor es ab Gründonnerstag richtig "bunt" auf den Straßen wird, ist auch am Vor-Oster-Wochenende schon mit starkem Verkehrsaufkommen und teilweise auch größeren Behinderungen zu rechnen.