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XG Electric und XG+ Electric
DAF startet große Elektro-Lkw
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Der XG Electric und der XG+ Electric sind die Topmodelle im DAF-Portfolio. Sie teilen ihre DNA mit den Lkw der kleineren Baureihen XD und XF Electric, die gemeinsam zum "International Truck of the Year 2026" gekürt wurden. Die neuen Varianten sind für Langstreckentransporte ausgelegt und setzen nach Herstellerangaben mit ihrem außergewöhnlich geräumigem Fahrerhaus mit einem Volumen von bis zu 12,5 Kubikmetern einen neuen Maßstab in der Branche. Sie sind in mehreren Fahrgestellkonfigurationen erhältlich.
Für Vortrieb sorgt der elektrische Antriebsstrang "EX-D2" der US-amerikanischen Muttergesellschaft Paccar mit einer Leistung von 370 bis 480 PS und einem maximalen Drehmoment von 2.400 Nm. Als Energiespeicher dienen bis zu fünf LFP-Akkus mit insgesamt maximal 525 kWh Kapazität (brutto), die maximale Reichweite gibt DAF mit "über 500 Kilometer" an. Zum Vergleich: Bei MAN werden maximal 534 kWh verbaut, im Mercedes-Benz eActros sind es 621, jeweils brutto.