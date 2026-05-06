nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 06.05.2026 XG Electric und XG+ Electric DAF startet große Elektro-Lkw Nun ist auch DAF mit großen elektrischen Fernverkehrs-Lkw am Markt. Das erste Fahrzeug lief jetzt in den Niederlanden vom Band. Der Akku liegt in der Kapazität zwischen der von MAN und Mercedes-Benz. DAF Erstes Exemplar des DAF XG+ Electric

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DAF hat in Eindhoven mit der Serienproduktion des XG Electric und XG+ Electric begonnen. Der erste Lkw, eine Sattelzugmaschine der Baureihe XG+ mit 480 PS, wird an den deutschen Logistikdienstleister Hellmold & Plank ausgeliefert.



Der XG Electric und der XG+ Electric sind die Topmodelle im DAF-Portfolio. Sie teilen ihre DNA mit den Lkw der kleineren Baureihen XD und XF Electric, die gemeinsam zum "International Truck of the Year 2026" gekürt wurden. Die neuen Varianten sind für Langstreckentransporte ausgelegt und setzen nach Herstellerangaben mit ihrem außergewöhnlich geräumigem Fahrerhaus mit einem Volumen von bis zu 12,5 Kubikmetern einen neuen Maßstab in der Branche. Sie sind in mehreren Fahrgestellkonfigurationen erhältlich.



Für Vortrieb sorgt der elektrische Antriebsstrang "EX-D2" der US-amerikanischen Muttergesellschaft Paccar mit einer Leistung von 370 bis 480 PS und einem maximalen Drehmoment von 2.400 Nm. Als Energiespeicher dienen bis zu fünf LFP-Akkus mit insgesamt maximal 525 kWh Kapazität (brutto), die maximale Reichweite gibt DAF mit "über 500 Kilometer" an. Zum Vergleich: Bei MAN werden maximal 534 kWh verbaut, im Mercedes-Benz eActros sind es 621, jeweils brutto.