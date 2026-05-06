autokiste
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 6. Mai 2026
Autokiste-Logo
Zur Startseite
nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute

XG Electric und XG+ Electric

DAF startet große Elektro-Lkw

Nun ist auch DAF mit großen elektrischen Fernverkehrs-Lkw am Markt. Das erste Fahrzeug lief jetzt in den Niederlanden vom Band. Der Akku liegt in der Kapazität zwischen der von MAN und Mercedes-Benz.

DAF startet große Elektro-Lkw
DAF
Erstes Exemplar des DAF XG+ Electric
ANZEIGE
DAF hat in Eindhoven mit der Serienproduktion des XG Electric und XG+ Electric begonnen. Der erste Lkw, eine Sattelzugmaschine der Baureihe XG+ mit 480 PS, wird an den deutschen Logistikdienstleister Hellmold & Plank ausgeliefert.

Der XG Electric und der XG+ Electric sind die Topmodelle im DAF-Portfolio. Sie teilen ihre DNA mit den Lkw der kleineren Baureihen XD und XF Electric, die gemeinsam zum "International Truck of the Year 2026" gekürt wurden. Die neuen Varianten sind für Langstreckentransporte ausgelegt und setzen nach Herstellerangaben mit ihrem außergewöhnlich geräumigem Fahrerhaus mit einem Volumen von bis zu 12,5 Kubikmetern einen neuen Maßstab in der Branche. Sie sind in mehreren Fahrgestellkonfigurationen erhältlich.

Für Vortrieb sorgt der elektrische Antriebsstrang "EX-D2" der US-amerikanischen Muttergesellschaft Paccar mit einer Leistung von 370 bis 480 PS und einem maximalen Drehmoment von 2.400 Nm. Als Energiespeicher dienen bis zu fünf LFP-Akkus mit insgesamt maximal 525 kWh Kapazität (brutto), die maximale Reichweite gibt DAF mit "über 500 Kilometer" an. Zum Vergleich: Bei MAN werden maximal 534 kWh verbaut, im Mercedes-Benz eActros sind es 621, jeweils brutto.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14089
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Mercedes-Benz Conecto kommt nach Deutschland Mercedes-Benz Trucks mit neuem Entwicklungschef Übersicht Nutzfahrzeuge
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
DAF
ANZEIGE