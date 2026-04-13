nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute 13.04.2026

Fertigung bei türkischem Mitbewerber

Mercedes-Benz Conecto kommt nach Deutschland

Mercedes-Benz wird künftig einen weiteren Stadtbus in Deutschland anbieten. Es handelt sich um den Conecto, der aus deutschen Teilen in der Türkei montiert wird – bei einem Wettbewerber.