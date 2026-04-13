nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute
Fertigung bei türkischem Mitbewerber
Mercedes-Benz Conecto kommt nach Deutschland
ANZEIGE
Gefertigt wird der Conecto im Rahmen einer ungewöhnlichen Kooperation beim türkischen Konkurrenten Otokar (Autokiste berichtete). Daimler Buses liefert alle wesentlichen Fahrzeugteile sowie spezielles Produktionsequipment direkt ins Werk von Otokar. Dort werden die Busse montiert – um dann wieder nach Deutschland transportiert zu werden.
Während der Conecto bereits seit Jahren in zahlreichen europäischen Ländern im Einsatz ist, bedeutet seine Einführung hierzulande eine Erweiterung der Angebotspalette: Der Citaro soll weiterhin die erste Wahl für komplexe Konfigurationen, individuelle Sonderausstattungen und kommunale Ausschreibungen bleiben, der Conecto daneben das Segment einfacherer Einsatzprofile abdecken, etwa als Schulbus oder für Ersatzverkehre.
Das Fahrzeug ist als 12-Meter-Solobus sowie als Gelenkbus erhältlich und deckt damit die gängigsten Anforderungen im urbanen Linienbetrieb ab. In der kurzen Ausführung sorgt der Mercedes-Benz-Motor OM 936 mit 299 PS Leistung und 1.200 Newtonmetern Drehmoment aus 7,7 Litern Hubraum für Vortrieb, die lange Variante vertraut auf die 10,7-Liter-Maschine (OM 470) mit 360 PS und 1.700 Nm.
Während die Fertigung des Conecto in der Türkei nach früheren Informationen im September 2026 anlaufen soll, ist der Lieferstart für Deutschland erst für Mitte 2027 geplant.