autokiste
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 13. April 2026
Autokiste-Logo
Zur Startseite
nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 1 Minute

Fertigung bei türkischem Mitbewerber

Mercedes-Benz Conecto kommt nach Deutschland

Mercedes-Benz wird künftig einen weiteren Stadtbus in Deutschland anbieten. Es handelt sich um den Conecto, der aus deutschen Teilen in der Türkei montiert wird – bei einem Wettbewerber.

Mercedes-Benz Conecto kommt nach Deutschland
Daimler Truck
Citaro-Alternative: Der Mercedes-Benz Conecto
wird ab 2027 auch in Deutschland verkauft
ANZEIGE
Der Mercedes-Benz Conecto wird künftig auch in Deutschland verkauft. Der Niederflurbus ergänzt die bekannte und erfolgreiche Citaro-Baureihe um ein einfachere, günstigere Alternative. Man reagiere damit auf die anhaltend hohe Nachfrage im privatwirtschaftlichen Stadtbussegment, heißt es bei Daimler Buses.

Gefertigt wird der Conecto im Rahmen einer ungewöhnlichen Kooperation beim türkischen Konkurrenten Otokar (Autokiste berichtete). Daimler Buses liefert alle wesentlichen Fahrzeugteile sowie spezielles Produktionsequipment direkt ins Werk von Otokar. Dort werden die Busse montiert – um dann wieder nach Deutschland transportiert zu werden.

Während der Conecto bereits seit Jahren in zahlreichen europäischen Ländern im Einsatz ist, bedeutet seine Einführung hierzulande eine Erweiterung der Angebotspalette: Der Citaro soll weiterhin die erste Wahl für komplexe Konfigurationen, individuelle Sonderausstattungen und kommunale Ausschreibungen bleiben, der Conecto daneben das Segment einfacherer Einsatzprofile abdecken, etwa als Schulbus oder für Ersatzverkehre.

Das Fahrzeug ist als 12-Meter-Solobus sowie als Gelenkbus erhältlich und deckt damit die gängigsten Anforderungen im urbanen Linienbetrieb ab. In der kurzen Ausführung sorgt der Mercedes-Benz-Motor OM 936 mit 299 PS Leistung und 1.200 Newtonmetern Drehmoment aus 7,7 Litern Hubraum für Vortrieb, die lange Variante vertraut auf die 10,7-Liter-Maschine (OM 470) mit 360 PS und 1.700 Nm.

Während die Fertigung des Conecto in der Türkei nach früheren Informationen im September 2026 anlaufen soll, ist der Lieferstart für Deutschland erst für Mitte 2027 geplant.
  Autonews-Übersicht date    —  # 14067
text  
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Mercedes-Benz Trucks mit neuem Entwicklungschef Daimler Buses nimmt PV-Anlage in Betrieb Übersicht Nutzfahrzeuge
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Daimler Buses Mercedes-Benz Bus Otokar
ANZEIGE