nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 2 Minuten 31.03.2026 Marcus Ekman kommt von Volvo Mercedes-Benz Trucks mit neuem Entwicklungschef Mercedes-Benz Trucks bekommt im Herbst einen neuen Entwicklungschef. Er bringt viel Erfahrung in diesem Bereich mit – von Wettbewerbern am Markt. Daimler Truck Marcus Ekman folgt auf Rainer Müller-Finkeldei

als Entwicklungschef von Mercedes-Benz Trucks

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Marcus Ekman wird zum 1. Oktober neuer Leiter Entwicklung bei Mercedes-Benz Trucks. Er folgt damit auf Rainer Müller-Finkeldei, der sich nach mehr als drei Jahrzehnten bei der Daimler AG und der Daimler Truck AG entschieden hat, Ende Juli 2026 in den Ruhestand zu gehen.



Ekman (51) verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der Nutzfahrzeugentwicklung, Produktentwicklung und im Qualitätsmanagement. Derzeit ist er Senior Vice President Truck Quality bei der Volvo Group, zuvor war er dort in ähnlicher Rolle für "Complete Vehicle" und "Global Product Development" sowie in verschiedenen Positionen im Bereich Engineering bei Scania tätig. Ekman hat einen MBA von der Stockholm School of Economics sowie einen Masterabschluss in Maschinenbau.



"Ekmans Führungskompetenz in Transformationsprozessen sowie seine Fähigkeit, Technologie, Produktstrategie und Umsetzung miteinander zu verbinden, werden für Daimler Truck auf dem Weg, das beste Lkw‑ und Busunternehmen der Welt zu werden, von entscheidender Bedeutung sein", sagt Achim Puchert, CEO Mercedes-Benz Trucks.



Rainer Müller‑Finkeldei trat 1995 in den damaligen Daimler-Benz-Konzern ein und übernahm verschiedene Funktionen im Bereich Forschung und Entwicklung, bevor er 2004 in den Truck‑Bereich wechselte. 2010 wurde er zum Direktor Mechatronik bei Mercedes‑Benz Trucks ernannt, 2020 zum Senior Vice President Product Engineering and Technology bei Daimler Truck North America, und 2023 übernahm er die Leitung der Produktentwicklung bei Mercedes‑Benz Trucks. Puchert sprach Müller-Finkeldei laut Mitteilung "meinen aufrichtigen Dank und meine große Anerkennung für seine herausragenden Leistungen über mehr als drei Jahrzehnte" aus.