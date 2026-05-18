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Montag, 18. Mai 2026
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Julien Lebrun übernimmt von Thilo Schmidt

Dacia bekommt neuen Deutschland-Chef

Dacia bekommt im Spätsommer einen neuen Chef für das Deutschland-Geschäft. Er kommt aus den eigenen Reihen, der Vorgänger verlässt diese.

Dacia bekommt neuen Deutschland-Chef
Dacia
Julien Lebrun wird neuer Chef von Dacia Deutschland
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Julien Lebrun übernimmt zum 1. September 2026 die Position des Managing Director von Dacia Deutschland. Lebrun, Jahrgang 1975, ist seit 2001 für die Renault Group tätig und verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche.

Lebrun wird Nachfolger von Thilo Schmidt, der nach mehr als viereinhalb Jahren an der Spitze von Dacia Deutschland und insgesamt 20 Jahren in der Renault Group, unter anderem als Chef von Renault Österreich und der Renault Retail Group, entschieden hat, das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird. Er bleibt bis Ende August im Amt.

Unter Schmidts Führung hat sich Dacia in Deutschland bestens entwickelt, zuletzt auf einen Rekord-Marktanteil auf 2,6 Prozent. Dacia-Chefin Katrin Adt sprach Schmidt entsprechend ihren Dank für sein "großartiges Engagement" aus: "Seit seinem Amtsantritt verfolgte Thilo Schmidt eine konsequente Wachstumsstrategie, die Dacia von einem Preis-Leistungs-Geheimtipp zu einem fest etablierten Akteur im deutschen Pkw Markt gemacht hat."
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