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Julien Lebrun übernimmt von Thilo Schmidt
Dacia bekommt neuen Deutschland-Chef
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Lebrun wird Nachfolger von Thilo Schmidt, der nach mehr als viereinhalb Jahren an der Spitze von Dacia Deutschland und insgesamt 20 Jahren in der Renault Group, unter anderem als Chef von Renault Österreich und der Renault Retail Group, entschieden hat, das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird. Er bleibt bis Ende August im Amt.
Unter Schmidts Führung hat sich Dacia in Deutschland bestens entwickelt, zuletzt auf einen Rekord-Marktanteil auf 2,6 Prozent. Dacia-Chefin Katrin Adt sprach Schmidt entsprechend ihren Dank für sein "großartiges Engagement" aus: "Seit seinem Amtsantritt verfolgte Thilo Schmidt eine konsequente Wachstumsstrategie, die Dacia von einem Preis-Leistungs-Geheimtipp zu einem fest etablierten Akteur im deutschen Pkw Markt gemacht hat."