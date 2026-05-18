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Bis zu 7.400 Euro »Löwenrabatt«
Peugeot startet Rabattwochen für SUV
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Die Aktion umfasst die Baureihen 2008, 3008 und 5008, jeweils als Benziner und Elektro-Variante, aber nur in bestimmten Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten. Die Aktionsmodelle sind jedenfalls für den Kauf nicht frei konfigurierbar, Sonderausstattungen stehen demnach keine zur Verfügung, und über eine evtl. Farbauswahl liegen keine Informationen vor. Die Peugeot-Webseite bietet nur die Möglichkeit, unter Angabe persönlicher Daten ein Angebot einzuholen oder aber "Online-Händlerangebote" abzufragen, was dann auf einen wohl abgespeckten Leasing-only-Konfigurator führt, der sofort auf Händler verweist.
Beim 2008 beträgt der Rabatt 5.200 Euro für den 101-PS-Benziner und etwa 6.100 Euro auf den Stromer mit 156 PS. Bei 3008 und 5008 (145-PS-Hybridantrieb oder 213-PS-Elektrovariante) wächst der Kaufanreiz auf rund 7.400 / 5.380 Euro bzw. 5.290 / 5.100 Euro.
Die in Radio, Social Media und Web beworbene Prämie kann bei den Elektromodellen natürlich mit der staatlichen Förderprämie kombiniert werden.