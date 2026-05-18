Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 18.05.2026 Bis zu 7.400 Euro »Löwenrabatt« Peugeot startet Rabattwochen für SUV Wer beim Händler nicht handeln mag, bekommt bei Peugeot jetzt einen ganz offiziellen Rabatt von mindestens 5.000 Euro auf diverse SUV-Modelle. Die Umsetzung ist aber nichts für Autofans, die ihr neues Auto konfigurieren und bestellen wollen. Peugeot Peugeot bietet (wohl vorkonfigurierte) SUV-Modelle jetzt mit Rabatt an

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Peugeot hat die "SUV Löwentage" gestartet. Die Kampagne knüpft an die gleichnamige Aktion aus dem letzten Jahr an und bietet Kunden während eines sechswöchigen Zeitraums einen als "Löwenrabatt" bezeichneten Nachlass von mehreren Tausend Euro.



Die Aktion umfasst die Baureihen 2008, 3008 und 5008, jeweils als Benziner und Elektro-Variante, aber nur in bestimmten Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten. Die Aktionsmodelle sind jedenfalls für den Kauf nicht frei konfigurierbar, Sonderausstattungen stehen demnach keine zur Verfügung, und über eine evtl. Farbauswahl liegen keine Informationen vor. Die Peugeot-Webseite bietet nur die Möglichkeit, unter Angabe persönlicher Daten ein Angebot einzuholen oder aber "Online-Händlerangebote" abzufragen, was dann auf einen wohl abgespeckten Leasing-only-Konfigurator führt, der sofort auf Händler verweist.



Beim 2008 beträgt der Rabatt 5.200 Euro für den 101-PS-Benziner und etwa 6.100 Euro auf den Stromer mit 156 PS. Bei 3008 und 5008 (145-PS-Hybridantrieb oder 213-PS-Elektrovariante) wächst der Kaufanreiz auf rund 7.400 / 5.380 Euro bzw. 5.290 / 5.100 Euro.



Die in Radio, Social Media und Web beworbene Prämie kann bei den Elektromodellen natürlich mit der staatlichen Förderprämie kombiniert werden.