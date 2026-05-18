Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 18.05.2026 Rund 2.000 Euro Preisvorteil Volvo bringt EX30-Sondermodell Noch bevor der Sommer beginnt, bringt Volvo eine "Summer Edition" von EX30 und EX30 Cross Country zu den Händlern und Kunden. Der Rabatt ist überschaubar und mit Nachteilen bei der Individualisierung verbunden. Volvo So stellt sich das Volvo-Marketing das Leben mit der EX30 »Summer Edition« vor

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Neu im Angebot des Volvo EX30 ist ein Sondermodell namens "Summer Edition", das vom Hersteller einerseits als Top-Modell bezeichnet wird, andererseits aber auf der zweithöchsten Ausstattungslinie "Plus" basiert.



Optisch gibt sich der sommerliche Stromer an einer obligatorischen Lackierung in "Crystal White", Privacy Glass und einem Kontrastdach in Hochglanzschwarz zu erkennen. Den Auftritt komplettieren 20-Zoll-Räder im 5-Y-Design in Diamantschnitt/Hochglanzschwarz beim EX30, der Cross Country fährt mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im 5-Speichen-Design in mattem Graphit/Schwarz vor.



Premiere feiert mit dem Sommermodell das neue Innenraumdesign "Black", bestehend aus schwarzen Sitzbezügen aus dem nachhaltigen Kunstleder-Material Nordico, dunklen Dekoreinlagen aus gewebtem Flachs und einem schwarzer Dachhimmel. Zusätzlich zum "Plus"-Standard verfügt die "Summer Edition" über eher winterliche Features wie Sitzheizung vorne und Lenkradheizung, außerdem sind die vorderen Sitze elektrisch verstellbar.



Motorseitig steht ausschließlich die mit 428 PS übertrieben motorisierte P8-Variante mit Allradantrieb zur Verfügung, die regulär für die Plus-Linie nicht verfügbar ist. Der Akku fasst 69 kWh und bietet damit eine Norm-Reichweite von bestenfalls 450 Kilometern.



Die Preise beginnen bei 53.990 Euro, der Cross Country kostet 1.000 Euro mehr. Damit ist das Sondermodell überschaubare 2.240 Euro (EX30) bzw. 1.890 Euro günstiger als der P8 in der Topvariante "Ultra", die aber besser ausgestattet ist. Das Sondermodell lohnt sich mithin nur für jene, die sowohl auf die zusätzlichen Ultra-Bestandteile als auch auf die individuelle Auswahl von Farbe und Felgen (letzteres nur beim EX30) verzichten können.



Zur Feier des 99. Geburtstags von Volvo erhalten die ersten 99 Kunden ein "Lifestyle-Paket" kostenlos dazu. Enthalten sind eine Stelton-Trinkflasche, Rucksack, Sonnensegel und der Vehicle-to-Load-Adapter.