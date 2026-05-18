Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 2 Minuten 18.05.2026 Shuttle-Service für die Lola-Verleihung Peugeot sponsert Deutschen Filmpreis Peugeot baut seine Präsenz in der Filmbranche aus. Jetzt hat die Löwenmarke eine Partnerschaft mit der Deutschen Filmakademie vereinbart.

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Der französische Autobauer Peugeot hat eine mehrjährige Partnerschaft mit der Deutschen Filmakademie abgeschlossen. Als "Offizieller Partner der Verleihung des Deutschen Filmpreises" wird das Unternehmen bereits bei der diesjährigen Verleihung den Shuttle-Service mit vollelektrischen Pkw zur Verfügung stellen und die Veranstaltung mit einem Markenauftritt begleiten. Der finanzielle Umfang des Engagements wurde nicht verlautbart.



Der Deutscher Filmpreis, auch bekannt als "Lola", ist die renommierteste und wichtigste Auszeichnung für den deutschen Film. Seit seiner erstmaligen Verleihung im Jahr 1951 würdigt der Preis jährlich herausragende Leistungen kreativer Gewerke der Filmproduktion. Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Die diesjährigen "Lolas" werden am 29. Mai in 19 Kategorien im Berliner Palais am Funkturm verliehen. Die von Christian Friedel moderierte Show wird am selben Abend in der ARD übertragen – um 19:00 Uhr als Livestream in der ARD-Mediathek sowie um 22:20 Uhr im Ersten.



Die Franzosen knüpfen mit der Kooperation an eine langjährige Verbindung und Unterstützung der Filmbranche an. So ist die Marke unter anderem bei den Filmfestspielen von Cannes sowie der César-Verleihung vertreten und baut ihr Engagement mit Kooperationen wie mit der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) weiter aus. Zusätzlich richtet Peugeot seit vielen Jahren die "Casting Night" zu Ehren des BVC Bundesverband Casting e.V. aus, eine Plattform für aufstrebende Talente und neue Gesichter der Filmbranche.