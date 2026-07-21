Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 21.07.2026 Echte Basisversion lässt noch auf sich warten Cupra Raval: Kleine Batterie jetzt verfügbar Fast zeitgleich mit VW beim ID.Polo hat Cupra den Start der kleinen Batterie im Raval angekündigt. Sie ist aber vorerst noch nicht mit der Basisausstattung kombinierbar. Cupra Den Cupra Raval gibt es jetzt auch mit dem kleinen 37-kWh-Akku

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Cupra ergänzt das Raval-Lineup um eine dritte Variante namens "Plus". Sie ist im Gegensatz zu "Endurance" und "VZ" immer an den 135-PS-Motor und die 37 kWh kleine Batterie mit LFP-Technik gekoppelt.



Geladen wird mit bis zu 11 kW (AC) oder bis zu 88 kW (DC). An einer Schnellladestation beträgt die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent rund 23 Minuten. Die Norm-Reichweite beträgt 300 Kilometer und damit etwa zehn Prozent weniger als beim ID.Polo. Die Differenz erklärt sich durch die größeren Räder (18 gegenüber 17 Zoll), den etwas stärkeren Motor und das Mehrgewicht durch bessere Ausstattung.



Der Raval Plus ist nämlich noch nicht die wirkliche Basisversion. Ein Modell ohne Zusatznamen mit ebenfalls 37 kWh und mutmaßlich dem 116-PS-Motor wie im Polo wird folgen. Da der Bestelleingang für den Raval aber dem Vernehmen nach hoch ist, haben die Spanier hier eher keine Eile.



Der Raval Plus kostet ab 29.850 Euro und damit einige Hunderter mehr als ein vergleichbarer ID.Polo "Life", wobei es den VW zumindest aktuell mit einem offiziellen Rabatt von 2.000 Euro gibt. Zwischen Raval Plus und Endurance mit 211 PS und 52-kWh-Akku liegen fast 5.000 Euro Unterschied. Die künftige Raval-Basis wird knapp 26.000 Euro kosten.