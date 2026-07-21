Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten 21.07.2026

Staugefahr nimmt weiter zu

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.07.2026

Auch am kommenden Wochenende ist mit starkem Ferienreiseverkehr zu rechnen. Zwar beginnen in keinem weiteren Bundesland die Sommerferien, dennoch ist nun mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg überall Ferienzeit. Auch in den Nachbarländern sind die Schulferien in vollem Gange, wodurch der Urlaubs- und Transitverkehr weiter zunimmt.