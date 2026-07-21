Verkehr & Reise Lesezeit ~ 3 Minuten
Staugefahr nimmt weiter zu
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 24.-26.07.2026
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Besonders belastet sind dabei wie üblich die Reiserouten in Richtung Alpen, Süddeutschland sowie Nord- und Ostsee. Bei schönem Wetter sorgt zusätzlich der Ausflugsverkehr für volle Straßen rund um Seen, in Mittelgebirgen und im Alpenraum. Die stärksten Belastungen werden am Freitagnachmittag bis in den Abend sowie am Samstagvormittag erwartet. Am Wochenende kommt es zudem durch den Rückreiseverkehr aus den Urlaubs- und Ausflugsregionen zu einem erhöhten Stauaufkommen.
Die meisten Behinderungen gibt es dort, wo viel Verkehr auf Baustellen trifft – und das ist aktuell an rund 1.000 Standorten der Fall. Besonders belastet sind laut ADAC insgesamt folgende Autobahn-Abschnitte:
- A1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln
- A3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg
- A4 Aachen – Köln sowie Dresden – Görlitz
- A5 Kassel – Frankfurt – Karlsruhe – Basel
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Würzburg sowie Ulm – Füssen
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München
- A10 Berliner Ring
- A20, A21, A23 und A24 in Richtung Ost- und Nordsee
- A44 Dortmund – Kassel
- A61 Mönchengladbach – Koblenz
- A81 Singen – Stuttgart
- A95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 Lindau – München
- A99 Autobahnring München
Lage im AuslandAuch im benachbarten Ausland sorgen Ferienverkehr und Baustellen für Behinderungen. In Österreich sind laut ADAC vor allem die Alpen-Transitstrecken betroffen, darunter die Westautobahn (A1), die Pyhrnautobahn (A9), die Tauernautobahn (A10), die Inntalautobahn (A12) und die Brennerautobahn (A13). Die Sanierung der Luegbrücke führt dort zu zusätzlichen Einschränkungen. Auch die Arlberg-Route (B 197) und die Fernpass-Route (B 179) bleiben staugefährdet. Am Montag, dem 27. Juli, findet in Tirol erneut eine Blockabfertigung für den Schwerverkehr statt.
In der Schweiz sind insbesondere die Gotthard-Route (A2), die San-Bernardino-Route (A13) sowie die Autobahnen A1 und A3 betroffen. In Italien muss auf der Brennerroute (A22) sowie auf den Verbindungen Schweiz–Mailand–Genua (A9/A7) mit Verzögerungen gerechnet werden.
Urlauber, die am Wochenende in die Niederlande reisen, müssen eine Vollsperrung der A12 zwischen Grijsoord und Maanderbroek beachten. Die Sperrung gilt von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Für Reisende an die niederländische Nordseeküste bedeutet dies längere Umleitungen.
An den deutschen Grenzen können aufgrund der Grenzkontrollen ebenfalls Wartezeiten entstehen.
Abfahrtssperren einplanenUm den Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, werden an den Wochenenden erneut Abfahrtssperren eingerichtet. In Deutschland betrifft dies bei Stau unter anderem die A7 im Ostallgäu, die A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach sowie die A93 und die Bundesstraßen B2 und B23 im Raum Garmisch-Partenkirchen. Auch in Tirol bleiben zahlreiche Landes- und Gemeindestraßen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen für den Ausweichverkehr gesperrt.