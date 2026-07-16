Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 16.07.2026 Nachfolger kommt 2028 Škoda Karoq feiert Meilenstein Bald neun Jahre nach dem Start der Baureihe feiert Škoda den ersten großen Meilenstein beim Karoq. Trotz starker hausinterner Konkurrenz durch den Elroq hat der Autobauer in diesem Zuge einen Nachfolger bestätigt. Škoda Glückwunsch zur Million: Škoda Karoq mit Produktionsjubiläum

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Škoda hat im Werk Kvasiny den millionsten Karoq gebaut. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Karoq 1,5 TSI mit 150 PS in Graphite-Grau.



Der Karoq wurde 2017 als seinerzeit drittes SUV-Modell von Škoda vorgestellt und erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Die Tschechen bieten mittlerweile 14 Baureihen an, davon neun SUV, und der Karoq ist darunter das dritterfolgreichste Modell.



Aktuell ist der Karoq in rund 60 Märkten weltweit erhältlich, und zwar mit Benzin- und Dieselmotor sowie mit Front- und Allradantrieb. Immerhin noch 27 Prozent werden mit manuellem Getriebe ausgeliefert. Die größten Märkte sind Deutschland, die Tschechische Republik und Großbritannien. Die Produktion erfolgt seit der Markteinführung neben Kodiak und neuerdings Octavia in Kvasiny.



Zum Jubiläum sprach Škodas Produktionsvorstand Andreas Dick nicht nur der Belegschaft seinen Dank aus, sondern auch der mächtigen tschechischen Gewerkschaft KOVO für die "langjährige, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit".



Das Jubiläum hat Škoda zum Anlass genommen, einen Nachfolger in Aussicht zu stellen. Die Arbeiten an der zweiten Generation schritten "bereits" voran, so ein Sprecher. Bereits ist allerdings ein dehnbarer Begriff, denn die Vorstellung soll um den Jahreswechsel 2027/2028 stattfinden, die Einführung dürfte demnach im Frühling/Sommer 2028 erfolgen. Dann ist der Karoq mit elfeinhalb Jahren "bereits" ungewöhnlich lange gelaufen.